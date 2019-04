La foresta di Brandeburgo, immensa area naturale alle porte di Berlino (VIDEO)

Le principali attrazioni di questa tranquilla regione sono la città di Potsdam con il suo splendido castello Sanssouci e lo Spreewald, una zona considerata Riserva mondiale della Biosfera, con centinaia di piccoli fiumi, canali, più di 3.000 laghi e laghetti, con delle zone paludose e foreste. È il luogo ideale per fare delle escursioni in barca o in bicicletta (la regione vanta circa 7.000 km di piste ciclabili), ed è un paradiso naturalistico con un’ottima infrastruttura turistica nel pieno rispetto di una natura ancora incontaminata.

Per gli abitanti di Berlino – la regione Brandeburgo è un luogo ideale e molto amato per le gite durante il fine settimana. Ma non solo loro: milioni di turisti all’anno vengono in questa regione per godersi una vacanza all’insegna del riposo.