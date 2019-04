Germania, alcune delle aree verdi più belle tra natura e vegetazione (VIDEO)

La Germania è costituita da una serie di zone naturali meravigliose, con grandi parchi e immense aree verdi, del resto basterebbe solamente considerare che la foresta di Brandeburgo risulta essere uno dei più grandi polmoni del nostro pianeta. Tutto ciò ovviamente contiene un lato artistico non indifferente, poiché tale natura comprende una vasta serie di fiori colorati e animali che non capita di vedere tutti i giorni.

Uno scenario che mette i brividi, specialmente nelle giornate primaverili, dove il sole non fa altro che rendere ancora più magica l’atmosfera di chi, per intuito o per fortuna, riesce a trovarsi nel posto giusto al momento giusto, in modo da poter avere l’opportunità di passeggiare in queste immense aree verdi nel loro periodo migliore. Ecco il VIDEO esclusivo dedicato ad alcune aree naturali.