Berlino, la bellezza di Volkspark am Weinberg tra un passato burrascoso e un presente prospero (VIDEO)

Dopo la seconda guerra mondiale, l’area completamente distrutta fu ricostruita per diventare un parco pubblico, creato dalle misure di ricostruzione nazionale della RDT. Un fregio, una passeggiata ombreggiata e la scultura di Heinich Heines rimangono testimoni dell’era socialista.

Un parco pubblico con cucina svizzera

Il parco sul Weinberg è stato trascurato nel tempo, ma per iniziativa degli abitanti del parco, è stato rinnovato nel 2005. Nel mezzo del parco, in un padiglione monumentale degli anni ’50, si trova il Nola’s am Weinberg : una terrazza che offre una vista sul polmone verde della città, da gustare mentre si mangia la moderna cucina svizzero-alpina. Ecco il VIDEO ESCLUSIVO dedicato a questo splendido luogo.