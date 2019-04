Berlino, Molecule Men: la scultura del cambiamento sociale (VIDEO)

Il Molecule Men di Berlino è uno dei simboli del cambiamento per eccellenza nella capitale tedesca, un vero e proprio abbraccio del presente con il passato. La scultura in metallo alta trenta metri è stata progettata ed eseguita dallo scultore americano Jonathan Borofsky. Simbolicamente, rappresentano l’intersezione dei tre quartieri Treptow, Kreuzberg e Friedrichshain – nel frattempo anche altri tre quartieri della città e due distretti si riuniscono qui. “[La scultura è per ricordare] che sia le persone che le molecole esistono in un mondo governato dalla probabilità, e che l’obiettivo di tutte le tradizioni creative e scientifiche è trovare la totalità e l’unità nel mondo.” – Jonathan Borofsky. Ecco il VIDEO dedicato a questa splendida zona di Berlino.