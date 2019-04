Praga, la bellezza architettonica della Casa Danzante (VIDEO)

Il palazzo più eccentrico di Praga è la sinuosa Casa Danzante (in ceco Tancící dum) nella Città Nuova, nota anche come “Fred e Ginger” dalla celebre coppia di ballerini Fred Astaire Ginger Rogers. La Casa Danzante ha una forma decisamente originale che stride con gli edifici sette-ottocenteschi che la circondano.

Osservando l’edificio è davvero difficile non pensare ad una coppia di ballerini stretti in un abbraccio durante un passo di danza: la torre in pietra è il ballerino, mentre la torre in vetro è la sua ballerina. Inevitabilmente, uno stile tanto anticonvenzionale ha suscitato notevoli proteste e anche tra i visitatori di Praga c’è chi storce il naso.

Secondo i detrattori è uno scempio architettonico che rovina l’immagine romantica della città; secondo i suoi sostenitori, invece, è un importante simbolo della Praga moderna. Non vi resta che andare a vederla e decidere cosa ne pensate! La Casa Danzante ieri e oggi Costruita tra il 1992 e il 1996 su commissione di una ditta di assicurazioni, la Casa Danzante ha riempito un vuoto lasciato da un edificio distrutto il 14 febbraio 1945 durante un bombardamento aereo di Praga da parte degli americani.

Il progetto fu affidato dell’architetto croato croato Vlado Milunić in cooperazione con l’architetto e designer di fama mondiale Frank Gehry, mentre gli interni sono stati parzialmente progettati da Eva Jiřičná, un inglese di origine ceca. La proposta di realizzare un centro culturale all’interno della Casa Danzante venne abbandonata: di artistico rimane solo una galleria, con mostre e negozio di libri. Oggi l’edificio ospita perlopiù uffici, compresi quelli di imprese multinazionali, oltre a una caffetteria e un ristorante di lusso con terrazza da cui si gode di una bella vista. Due piani di questo iconico edificio sono occupati da un design hotel.