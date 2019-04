Praga, Piazza della Città Vecchia gremita per vedere scoccare una nuova ora (VIDEO)

L’OROLOGIO DI PRAGA

Posto sulla torre del Municipio, l’orologio astronomico di Praga fu realizzato nel periodo medievale, la leggenda vuole che il suo inventore fu accecato per impedirgli di creare altri esemplari. Dotato di due quadranti distinti, uno capace di rivelare la posizione del sole e della luna ed uno che scandisce lo scorrere del tempo come un calendario ha un funzionamento molto complesso.

Pensato ed ideato in primis come astrolabio, per aiutare i contadini con le variazioni climatiche e stagionali, l’orologio di Praga, per noi profani è un must to do per il breve corteo di statuine visibile allo scoccare in ogni ora. Un orologio che non è solo un meccanismo per scandire le ore, ma un bene storico artistico unico nel suo genere.

L’edificio contenente l’Orologio Astronomico si trova nella Piazza della Città Vecchia, che ogni giorno dalle 9 alle 18 risulta essere gremita poiché abitanti e turisti allo scoccare di ogni ora aspettano l’uscita delle statuine, poste proprio dove si trova l’orologio. Ecco il VIDEO ESCLUSIVO dedicato a questo splendido luogo.