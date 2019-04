Parigi, Notre Dame è persa per sempre: un incendio devasta la cattedrale parigina (VIDEO TRIBUTE)

Era il 19 marzo quando con la nostra redazione abbiamo girato il video dedicato a Notre Dame de Paris, cercando di mostrare nel migliore dei modi uno dei più grandi patrimoni artistici al mondo e uno dei luoghi più visitati in assoluto, ancora inconsapevoli che quella sarebbe stata l’ultima volta. VIDEO GIRATO IL 19 MARZO 2018 A PARIGI

Notre Dame brucia. Un incendio sviluppatosi nel tardo pomeriggio sta divorando la cattedrale parigina, uno dei simboli della capitale francese.

Apparentemente le fiamme si sono sviluppate su una impalcatura: da qualche giorno infatti erano cominciati dei lavori di restauro e, secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, l’incendio portrebbe essere legato proprio a questi lavori.

La polizia ha deviato il traffico nella zona per facilitare il compito dei vigili del fuoco e ha evacuato l’intera zona. Al momento non risultano esserci dei feriti.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 aprile 2019

Il sindaco, Anne Hidalgo, ha parlato di “incendio terribile” mentre il presidente Macron ha annullato il discorso al Paese, previsto per stasera. Il presidente francese Emmanuel Macron, che avrebbe dovuto annunciare attese riforme in diretta tv alle 20, ha rinviato l’intervento e si sta recando a Notre-Dame, la cattedrale divorata dalle fiamme di un enorme incendio. Sul posto è atteso anche il premier Edourd Philippe. “Notre-Dame di Parigi in preda alle fiamme. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, staera sono triste di vedere bruciare questa parte di noi”, ha scritto in un tweet il presidente francese.

Distrutta da fiamme, crolla la guglia

La guglia centrale della cattedrale Notre Dame è crollata, distrutta dalle fiamme che l’hanno avvolta. “È una catastrofe, viene da piangere, non riesco ad immaginare un simile disastro”: lo ha dichiarato Philippe Villeneuve, l’architetto responsabile dei lavori di restauro della cattedrale di Notre-Dame, dove è in corso un violento incendio che ha fatto crollare la guglia dell’edificio.

Il tetto della cattedrale è collassato

Il tetto della cattedrale di Parigi è collassato all’interno dell’edificio. Tutta la struttura lignea della cattedrale parigina di Notre-Dame “sta per bruciare e non ne rimarrà più nulla”, mentre rimane da vedere se la volta dell’edificio sarà in grado di proteggere la parte sottostante: lo ha dichiarato il portavoce della Cattedrale. Come ricorda il quotidiano francese Le Parisien, la struttura lignea risale in parte al XIX e in parte al XIII secolo.

Incendio si propaga in una delle due torri

L’incendio a Notre Dame si è propagato in una delle due torri della cattedrale dalla quale si alza una colonna di fumo nero.

Portavoce, “brucia tutto, non resterà nulla”

Sta bruciando tutto. Non resterà nulla” delll’interno in legno. Lo ha detto ai media francesi il portavoce della amministrazione di Notre Dame, Andre Finot, riferendosi alle fiamme che stanno distruggendo la cattedrale di Parigi.

Troppo presto per ipotizzare le cause

Troppo presto” per ipotizzare la causa dell’incendio che sta devastando la cattedrale di Notre Dame a Parigi. Sono le parole del procuratore di Parigi, Rémy Heitz.

Il pellegrinaggio di Parigi verso l’opera in fiamme

Tutte le strade che portano alla cattedrale sono percorse da una processione interminabile, con i parigini in lacrime di fronte allla distruzione.

400 pompieri mobilitati per incendio

Sono 400 i vigili del fuoco mobilitati per domare l’incendio. Lo ha reso noto il Ministero degli Interni francese, rpecisando che al momento non vi sono feriti. I pompieri stanno al momento operando con degli elevatori meccanici posizionati all’esterno dell’edificio nel tentativo di domare le fiamme divampate sul tetto della cattedrale. Ecco il VIDEO girato l’anno scorso proprio a Notre Dame, quando c’era la magica sensazione che forse un giorno, prima di morire, avremo potuto rivederla.