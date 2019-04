Keep on Moving: PMI al ritmo dell’innovazione

Run Time Solutions, SAP Gold Partner del Gruppo Altea Federation per la soluzione SAP Business One, grazie all’ingresso del 2017 nella federata Altea UP (system integrator e società di consulenza focalizzata sull’offering SAP), lancia un evento appositamente pensato per il mondo delle piccole e medie imprese italiane.

L’appuntamento è presso la sede di SAP Italia a Vimercate, mercoledì 15 maggio dalle ore 14:30.

L’innovazione e il digitale sono i driver di crescita in un futuro che avanza a ritmo incalzante. Anche per le piccole e medie imprese italiane, è il momento giusto per abbracciare tecnologie disruptive e capaci di dare un forte impulso alla crescita economica.

Oggi le PMI rappresentano la spina dorsale dell’economia continentale e allo stesso tempo una leva fondamentale per assicurare l’innovazione, lo sviluppo e la creazione di nuovi posti di lavoro.



“Per abbracciare la Digital Transformation, le PMI devono diventare data-centric, ovvero in grado di raccogliere e utilizzare i dati sul consumatore per migliorare il proprio modello di business; customer oriented, in grado cioè di essere in linea con le sue esigenze, offrendo la migliore esperienza; avere una vocazione innovativa e collaborativa, valorizzando quindi contaminazione ed eterogeneità di competenze e conoscenze; riuscire a essere veloci e agili dimostrandosi capaci di adeguarsi e anticipare i cambiamenti del mercato”.

Roberto Gemma

CEO di Altea UP

“Keep on Moving” rappresenta anche l’occasione per ascoltare dal vivo le testimonianze di due piccole e medie imprese italiane che, con il supporto di Run Time Solutions e del gestionale SAP Business One, hanno avviato un percorso di successo volto a ridisegnare il proprio modello di business puntando su flessibilità, agilità e scalabilità. Occorre oggi sfruttare l’impatto di questa onda positiva, trasformando la propria impresa in una realtà digitale, così da interpretare al meglio le esigenze del mercato e ampliare il proprio business.

“Da sempre ci proponiamo di affiancare i nostri clienti con l’offerta di un servizio professionale, competente e con alta affidabilità –

commenta Mario Barone, CEO di Run Time Solutions –

In questo evento vogliamo presentare tutte le potenzialità di SAP Business One, una piattaforma con soluzioni verticali studiate per le piccole e medie imprese. SAP Business One è il Software Gestionale integrato, completo, modulare, innovativo e semplice da usare, scelto da più di 54.000 PMI in tutto il mondo, di cui più di 2.500 solo Italia”.

Tra gli speaker di “Keep on Moving” Franco Cattaneo, Sales Manager di BMP Tappi società che con l’adozione di SAP Business One ha velocizzato e ottimizzato i processi organizzativi, dal reparto vendite a quello amministrativo fino a quello produttivo; Mirco Raschetti, Chef Operating Officer di Künzi, azienda produttrice di accessori per la cucina che ha digitalizzato con successo le procedure di gestione dati e informazioni, migliorando la reportistica aziendale.

Inoltre, Roberto Roncagalli – Head of Italy SAP Business One & SAP Business By Design in SAP – e Marco Mondino – Business Development Senior Specialist SAP Business One daranno il benvenuto in casa SAP Italia e presenteranno gli scenari e le strategie delle PMI Intelligenti.