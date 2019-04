Notre-Dame, vignetta satirica sull’ipocrisia delle donazioni diventa virale

È diventato virale il fumetto di un artista in cui, in maniera satirica, critica l’ipocrisia dei ricchi del pianeta che fanno a gara per donare milioni di euro per Notre-Dame ma nulla fanno contro l’emergenza climatica. Il vignettista del francese Alexis Delahaye suggerisce che tutti questi soldi potrebbero essere spesi anche per la salvaguardia del pianeta su cui viviamo. Delahaye, che disegna sotto pseudonimo di Silex, ha postato questa vignetta in cui si legge: “Ti giuro, con questa forma, il mondo intero si preoccuperà”, facendo ovvio riferimento alla cattedrale parigina devastata da un incendio lunedì scorso.