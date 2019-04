Mancano orma pochi giorni per la Pasqua e come da tradizione la Germania riempie le sue strade con uova e coniglietto per decorare l’atmosfera primaverile, che con queste giornate di sole sta illuminando Berlino e dintorni. Tra i diversi arredamenti pasquali fatti in città spicca quello avvenuto all’interno di una stazione, ovvero Potsdam Hbf, dove la fantasia ha raggiunto dei livelli davvero significativi.

Ecco il VIDEO dedicato all’atmosfera pasquale all’interno della stazione tedesca.