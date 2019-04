In arrivo la motocicletta volante: Azienda francese presenta il primo modello

L’impossibile diventa probabile: arriva la moto volante. Una piccola azienda francese, la Lazareth, ha infatti presentato la LMV496, una due ruote in grado di viaggiare indifferentemente su strada e in cielo.

Al momento, ovviamente, siamo ancora al concept. Ispirata alla LM847, è costruita in carbonio Kevlar per essere più leggera ed è dotata di un grande serbatoio che le consente un’autonomia di circa dieci minuti in volo. Sulla strada, invece, la LMV496 è una moto elettrica con cento chilometri di autonomia.

Impressionante la potenza necessaria per il decollo: circa 1300 cavalli per 2800 N di spinta, raggiunta grazie a una serie di turbine. Il passaggio dalla modalità strada alla modalità aereo avviene tramite un interruttore sul cruscotto, dove appaiono anche le informazioni di volo: velocità, altitudine, posizione, velocità della turbina.

Per ora, vista la modesta autonomia, si può andare al massimo a prendere un caffè con la motocicletta volante, ma in futuro chissà.