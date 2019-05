Rubati in Rete 100 milioni di dollari, sgominata banda di cybercriminali

L’Europol, dopo tre anni di indagini in collaborazione con la polizia di altri sei paesi, è riuscita a smantellare una banda di cybercriminali che, con base in Georgia, grazie all’utilizzo del malware GozNym, altri sofisticati software russi ed esperti in crittografia tra Moldova e Kazakistan, è riuscita a rubare oltre 100 milioni di dollari ad oltre 40mila utenti, tra cui imprese ed istituzioni finanziarie in Europa e negli Stati Uniti dove dieci dei componenti della banda sono stati incriminati e finiranno sotto processo.

Scott W. Brady, procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Pennsylvania “Abbiamo identificato oltre 41.000 vittime, ignari cittadini di paesi europei e nordamericani che pensavano di fare clic su una semplice fattura o una notifica come parte della loro attività, e invece stavano dando agli hacker l’accesso alle loro informazioni più personali e sensibili. Tra queste vittime ci sono diverse imprese, tra cui studi legali, società internazionali e anche organizzazioni no-profit che lavoravano con bambini disabili”.

Europol ha rivelato i dettagli dell’operazione precisando che l’inchiesta non ha precedenti, soprattutto in termini di cooperazione. Le forze di polizia in campo si sono dette sicure che questa collaborazione sarà utile anche per altre operazioni simili.

Scott W. Brady, procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Pennsylvania “Come sappiamo troppo bene, il crimine informatico è un problema internazionale che richiede una soluzione internazionale in quanto è veramente un qualcosa che non ha frontiere con hacker in tutto il mondo che, con un semplice clic, possono rubare milioni di dollari sia a semplici cittadini che a grandi aziende. Questi server e le loro basi operative sappiamo che possono essere letteralmente ovunque nel mondo e quindi il crimine informatico rappresenta un’attività di enormi dimensioni non paragonabili ad altre attività criminali”.

I membri della banda devono rispondere di una serie di reati, tra cui il furto di denaro e riciclaggio attraverso conti bancari statunitensi e stranieri. Cinque cittadini russi sono ancora ricercati. Fra loro anche la mente che ha creato GozNym e ne ha supervisionato lo sviluppo e la gestione.