La vita dopo i 40 è solo all’inizio

Per un uomo dopo i 40 anni il sesso non oscura altri aspetti della vita, ma questo non significa che la sua vita sessuale non è ricca. Al contrario è come paragonare due persone, che stanno bevendo il buon brandy, ma uno lo beve in un sorso, mentre l’altro assapora ogni goccia della bevanda. Chi di questi due ne gode di più ?

Una scoperta molto piacevole per gli uomini in età di 40 anni è come dicevano in epoca preistorica “sedurre“ una donna diventa più facile, perche l’uomo ha gia una solida esperienza in questo campo per svolgere il compito che si aspettano da lui. In quest’età un uomo diventa un vero asso. Ha una voglia di diversificare la sua vita sessuale e sente un forte desiderio sessuale.

La menopausa capita agli uomini?

Gli uomini non hanno una cosa come la menopausa, ma soffrono di altri cambiamenti con l’età come la disfunzione erettile, impotenza maschile e problemi con l’erezione. Con l’età nell’organismo maschile diminuisce produzione di estrogeni, che causa tali problemi. Ma questà cosa è molto individuale. Cosa potrà indicare ad una carenza di androgeni?

L’attenzione di un uomo, l’aumento della vita e la comparsa della pancia, che donne deve essere un punto esclamativo. Un uomo con tale aspetto è un candidato per un’attività sessuale più debole rispetto agli uomini con un fisico puramente maschile.

Perciò il peso influisce sulla disfunzione erettile. Controllare il peso è importante non solo per essere più attivi, ma anche più sani. La comparsa della pancia negli uomini indica di solito che possiede alcuni problemi con il metabolismo dei lipidi ed ha un rischio più elevato di sviluppare il diabete, l’ipertensione e anche problemi di erezione.

Come si combatte la disfunzione erettile ed i problemi sessuali maschili?

Prima di tutto l’uomo deve condurre uno stile di vita sano. Vita sana significa:

1. Bere acqua a sufficienza (almeno un litro al giorno)

2. Fare sport (almeno 2-3 volte a settimana)

3. Mangiare il cibo sano (escludere i l cibo che contiene molto grasso, cibo fritto e fast food) frutta, verdura, noce, polenta, cibo ricco di proteine e vitamine, frutti di mare.

4. Escludere fumo e alcol

5. Godere della vita, meno stress

Esiste una medicina che pul aiutare gli uomini ad avere una vita sessuale più sana e piacevole?

In alcuni casi non basta solo avere un vita sana con meno stress, ma bisogna rivolgersi ad un medico o farmacista per risolvere problemi di disfunzione erettile o impotenza maschile.

Esistono dei farmaci che possono veramente risolvere questi problemi e che vengono prescritti dai medici come Viagra, Cialis ecc…

Parliamo del Cialis. È un farmaco con il principio attivo del Tadalafil, che aiuta a rilassare i vasi sanguini del pene, che permette un forte flusso di sangue al pene e quindi un miglioramento della funzione erettile. Il vantaggio del Cialis è la sua durata di 36 ore, che regala all’uomo la possibilità di soddisfare la sua partner molte volte. Il dosaggio del Cialis deve essere prescritto da un medico o bisognaassumere la dose giornaliera prescritta nel foglio illustrativo.

Dove si può acquistare il Cialis?

Il Cialis può essere ordinato nelle farmacie locali e in quelle online. Si può acquistare Cialis online sicuro? La risposta è sì, oggi si può comprare il Cialis in farmacia online ad un prezzo abbastanza vantaggioso.

Per effettuare l’acquisto del Cialis online in Italia in modo sicuro bisogna scegliere una farmacia su internet che sia affidabile. Una farmacia affidabile:

1. Ha un aspetto presentabile

2. Dispone di tutte le informazioni necessarie dei farmaci(dose, modo di uso, effetti ed effetti collaterali, avvertenze, controindicazioni)

3. Garantisce la conservazione dei dati personali del cliente

4. Collabora con dei corrieri sicuri conosciuti nel tutto il mondo ed usa metodi di pagamento affidabili

5. Ha recensioni dei clienti positive