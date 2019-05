L’importanza del Commercialista per Liberi Professionisti e Aziende

Oggi giorno chiunque abbia un’azienda di qualunque tipologia (Srl, Ditta Individuale, Srls ecc.. ) o anche se solo in possesso di una partita iva come un Libero Professionista, deve potersi fidare del commercialista e poter contare sulla sua eventuale reperibilità in caso di problemi, sia per non incorrere in eventuali sanzioni da parte dell’agenzia delle entrate, sia per chiarimenti su qualunque dubbio può esserci sia semplicemente solo per aggiornamenti.La reperibilità del proprio Commercialista quindi oggi giorno è un elemento imprescindibile, altro elemento imprescindibile è l’esperienza, l’esperienza maturata nella consulenza fiscale può fare bla differenza tra un buon business di un’azienda ed una meno brillante crescita.Risparmiare sulle proprie aliquote fiscali che si devono al fisco può portare benefit in termini economici e di investimenti sulla stessa Ditta. Unc con una consolidata esperienza pratica nel tuo specifico settore, potrebbe costituire un vantaggio in più per la tua attività.Quando va fatta la scelta del Commercialista?La scelta del commercialista andrebbe fatta ancora prima di avviare un qualunque tipo di impresa: può aiutarti fin dal set up della tua attività.Il tuo commercialista può suggerire la ragione sociale più adatta al tuo business, il regime fiscale più conveniente, le opzioni e agevolazioni di cui potresti beneficiare aiutandoti e infine ma non meno importante a preventivare gli sforzi finanziari e indicarti potenziali fonti di finanziamento.Fiducia : La prima qualità richiestaIl tuo futuro commercialista deve capire cosa vuoi e consigliarti di conseguenza. Deve comprendere chi ha di fronte, qual’è la tua professione ma soprattutto ciò a cui aspiri.Io penso che un buon commercialista sia anche un po’ un tuo consigliere di fiducia: deve essere in grado di suggerirti una buona strategia in grado di far crescere il tuo business.E’ per questo che insieme dovete mettere in pratica una previsione di crescita, che ti permetta di definire i tuoi obiettivi, per raggiungerli al meglio. Ricorda che pianificare un business plan è fondamentale per la tua crescita imprenditoriale.La Pazienza : Altra qualità imprescindibileSe stai per aprire una ditta o semplicemente una partita iva e sei quindi all’inizio, certi concetti,t fiscali e non, non saranno facili da comprendere immediatamente.Il tuo commercialista ti fornirà delle nozioni che lì per lì non ti saranno subito chiare. La pazienza quindi è anche una indispensabile qualità da cercare quando si cerca una consulenza fiscale.Aggiornamenti ContinuiUn buon Commercialista deve sempre tenersi aggiornato, oggi giorni leggi e decreti cambiano quasi ogni 6 mesi e non essere aggiornato vorrebbe dire mancare ad opportunità poiché a noi sconosciute oppure rischiare pesanti sanzioni fiscali o amministrative per adempimenti non rispettati.CostiUltimo ma non meno importante sono i costi. Non è detto che un commercialista economico lavori peggio di un commercialista oneroso, può anche darsi che un commercialista sia per ora economico poiché tenta di farsi conoscere o poiché abbia meno esperienza di un grande studio di commercialisti ma può comunque lavorare bene a seconda anche e soprattutto del tipo di società da amministrare fiscalmente e dagli obbiettivi che si vogliono raggiungere.In pratica se hai una piccola attività e piccole esigenze fiscali è inutile affidarsi ad un grande studio poiché si rischia solo di gettare soldi e non essere magari seguito adeguatamente.ConcludendoIl consiglio è quello di scegliere bene un commercialista non considerandolo solo come una spesa necessaria, o un obbligo per evitarti di affrontare noie fiscali ma come una persona di fiducia a cui affidare il futuro della propria attività.Avere al proprio fianco un buon commercialista è fondamentale per qualsiasi business: permette di dedicarsi completamente e con serenità, alla crescita della tua attività imprenditoriale o professionale.