Ingenico presenta Lane/3000, la nuova PIN Pad per il Retail

Ingenico Italia, leader nelle soluzioni di pagamento elettronico, presenta la nuova PIN Pad Lane/3000 per tutti gli esercizi del Retail organizzato: compatta, veloce e sicura si integra perfettamente con i sistemi di cassa e di pagamento già esistenti, consentendo di accettare ogni strumento, dalle carte (chip, contactless, magnetiche), agli smartphone Nfc, fino ai QRcode.

La nuova PIN Pad completa la gamma dei terminali Ingenico Telium TETRA e viene proposta come nuovo sistema di pagamento semplice ed efficace, in evoluzione rispetto ai dispositivi della precedente generazione. Lane/3000 garantisce elevate prestazioni e massimi livelli di sicurezza, migliorando l’esperienza del consumatore. Come tutti i nuovi dispositivi Tetra, infatti, Lane/3000 è certificata PCI-V5 e P2PE ed è omologata Bancomat CB2 per il mercato italiano: soddisfa le esigenze di flessibilità nella gestione di tutte le opzioni di pagamento.

Design elegante ed estetica innovativa, contactless integrato, display LCD a colori, anche touch per la cattura della firma digitale e varie opzioni di connettività (seriale, USB, Ethernet-POE) verso la cassa o il centro autorizzativo fanno del nuovo dispositivo un prodotto versatile, facilmente integrabile in ogni punto cassa anche grazie alla compatibilità con i sistemi esistenti in field. Progettata per un uso intensivo, Lane/3000 può essere montata sul punto cassa grazie al nuovo sistema UPM (Universal Payment Mount), che consente uno stabile aggancio al palo di sostegno ergonomico, velocizzando eventuali operazioni di sostituzione o di manutenzione.

“Lane/3000 permette agli operatori di modernizzare i propri sistemi di cassa e di semplificare l’esperienza di acquisto del cliente finale – ha commentato Cristiano Viganò, Managing Director di Ingenico Italia – La nuova PIN Pad garantisce flussi al checkout più veloci e ottimizzati: è la soluzione ideale per gli ambienti multilinea Retail”.