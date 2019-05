Plustek partecipa a COMPUTEX 2019 con nuove proposte per la gestione documentale per la digitalizzazione di documenti d’identità e diapositive

In occasione della kermesse di Taipei Plustek presenterà nuovi modelli di scanner per la digitalizzazione di documenti e immagini, nonché diverse soluzioni per i mercati verticali, tra cui i settori bancario e finanziario, l’alberghiero, l’educational e altri.

Plustek Inc., produttore di soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio, annuncia la propria partecipazione alla prossima edizione del COMPUTEX di Taipei, che si svolgerà dal 28 Maggio all’1 Giugno 2019.

Tra le proposte più interessanti, si farà sicuramente notare eScan A350, un nuovo network scanner documentale che non necessita di alcun PC per poter operare ed è dotato di un’interfaccia particolarmente intuitiva. Questo scanner può essere gestito tramite un semplice tocco sul suo display touch screen, che consente anche di inviare il documento a specifiche destinazioni, come cartelle di rete, dispositivi mobili, email, servizi cloud ed eDoc, il server Plustek che offre un sistema di sincronizzazione intelligente e consente di inviare in modo automatico i file verso le destinazioni prescelte.

Per quanto riguarda le soluzioni per la digitalizzazione di documenti d’identità, saranno in mostra i modelli SecureScan X200, SecureScan X-Mini e SecureScan X-Cube, che rappresentano proposte ideali per soddisfare le esigenze di diversi settori, come quello finanziario e bancario, l’educational, l‘alberghiero e molti altri.

Passando agli scanner fotografici, a spiccare tra gli altri sarà l’OpticFilm 135i, la nuova versione dell’innovativo scanner da 35 mm ad alte prestazioni per film e negativi, in grado di offrire una risoluzione ottica effettiva di 7.200 dpi e fornire immagini di eccellente qualità, nitidezza e luminosità. Per chi vuole digitalizzare le fotografie, sarà invece esposto il piccolo ePhoto Z300, che si caratterizza per il design innovativo e la semplicità di utilizzo, dal momento che consente di effettuare tutte le operazioni in modo automatico e senza la necessità di alcun pulsante.

Tra le soluzioni per i grandi formati, degno di nota è l’OpticBook A300 Plus, uno scanner piano A3 che, grazie all’esclusiva tecnologia SEE™ (Shadow Elimination Element) di Plustek, è ottimale anche per la digitalizzazione dei libri, mentre tra gli scanner dipartimentali e per i gruppi di lavoro si segnalano SmartOffice PS3180U, uno scanner A4 ADF con funzionalità di elaborazione delle immagini di ultima generazione, poi SmartOffice PS188U e PL4080, soluzioni ideali per le piccole e medie imprese.

Progettati per essere semplici da utilizzare e distinguersi per il miglior rapporto prestazioni/prezzo, gli scanner Plustek consentono alle aziende di snellire le procedure interne e incrementare la produttività. “Noi non offriamo solo prodotti, ma soluzioni che possano migliorare l’efficienza sul lavoro”, ha commentato Karen Ku, Vice President of Sales di Plustek.