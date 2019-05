Social Media Marketing: Passi fondamentali

Il processo per la costruzione di una solida reputazione online, nonchè di un’immagine veramente riconoscibile ed apprezzabile, ad oggi passa inequivocabilmente attraverso la necessità di riuscire ad instaurare un dialogo quanto più diretto e rapido con la propria clientela, puntando su una strategia di Social Media Marketing coerente e trasparente.

Raggiungere la conquista della fiducia dei committenti è infatti un processo che richiede tempo, fatica, denaro e una grossa capacità di riuscire ad utilizzare in maniera professionale quegli stessi strumenti che i clienti usano sia nei momenti di svago che in quelli che dedicano alla ricerca di informazioni od opinioni su un determinato topic, come ad esempio dei giudizi qualitativi sui prodotti che andate ad offrire con la vostra attività.



Quali sono questi strumenti per il social media marketing? I social network

Imparare ad utilizzare un “tool sociale” nella maniera più adeguata ai canoni di una azienda non è propriamente un discorso da pochi minuti. Non basta saper condividere una foto, mettere un commento e postare la stessa cosa su tutti i social pensando che possa funzionare.

Al di là del saper utilizzare più o meno bene le varie piattaforme a disposizione, bisogna sicuramente saper fare gestire altre cose di importanza vitale come:



SAPER RACCONTARE LA PROPRIA IDENTITÀ IN MODO ORIGINALE ED AUTENTICO

Senza ovviamente trascendere dalle linee aziendali ma sapendo adattare la comunicazione al social di riferimento e riuscendo a rimanere riconoscibili;

CAPIRE COME, QUANDO E PERCHÉ POTREBBE ESSERE IL CASO DI COINVOLGERE IL PUBBLICO

Rendendolo partecipe della propria quotidianità lavorativa per mostrare anche un po’ il lato umano che c’è dietro l’azienda;

COSTRUIRE UNA PROPRIA COMMUNITY

In cui tutti i tuoi clienti possano trovare informazioni adatte e soluzioni ai loro problemi, ma anche con cui tu azienda, sicuramente potrai riuscire a profilare gusti, interessi, tipi di interazioni, opinioni e spunti di miglioramento per offrire loro un servizio sempre più adatto;

OFFRIRE DISPONIBILIÀ E ASSISTENZA

A tutte le richieste ed i possibili reclami che si potrebbero ricevere. Il social network è ad oggi lo strumento più facile ed immediato che un cliente può usare per comunicare col brand e far valere le proprie opinioni. Importante è saperlo sfruttare come grossa opportunità di miglioramento e non prenderlo come un fastidio che si farebbe prima ad eliminare e lasciare stare perché si pensa possa essere solo dannoso per la propria immagine. Il danno ci sarebbe (e sarebbe pure grande) lasciando cadere nel vuoto le richieste di aiuto.

Questi 4 punti, sono solo alcuni degli aspetti caratterizzanti di un lavoro davvero completo nel mondo del Social Media Marketing, ma crediamo che possano essere sufficienti per farvi comprendere che stiamo parlando di un qualcosa che richiede impegno continuo, calendari operativi davvero serrati, tanta competenza e voglia di confronto con gli altri.

CHI GESTISCE LA CAMPAGNA SOCIAL MEDIA MARKETING?

Il social media manager che si deve occupare della preparazione e della attuazione della vostra strategia di Social Media Marketing ha il dovere di coinvolgere i tuoi consumatori ed i potenziali acquirenti del tuo servizio su tutte le tematiche che girano intorno al settore di riferimento in cui stai investendo.

Allo stesso tempo, deve fare informazione sui servizi che offri, deve gestire i contatti sia mail che diretti sui social che utilizzi e deve essere un perfetto addetto al customer-care offrendo assistenza e suggerimenti, in modo da evadere velocemente problemi, richieste improvvise e tutto quello che potrebbe non essere considerato ottimale da chi si serve della tua attività.

Rendere la propria impresa “più social” non può essere preso come un compito da portare avanti solo quando si ha tempo. Bisogna capire che in nell’ambito del Social Media Marketing, investire su una risorsa capace deve essere un obiettivo primario per riuscire a dominare la fetta di mercato che ci si è proposti di aggredire.

E per farlo, riuscire a costruire nel tempo una community di persone affezionate al Brand e che possano essere loro stesse veicolo di altro traffico interessato, è non solo una questione molto complessa, ma basata su equilibri delicati che vanno tenuti sempre sotto stretta osservazione, per evitare cadute rovinose e risultati diametralmente opposti a quelli sperati.

La nostra agenzia di comunicazione si occupa della progettazione e della costruzione della vostra strategia di Social Media Marketing. Ad oggi lavoriamo attentamente con parecchi clienti su Roma ma ci muoviamo tranquillamente in tutta la penisola.

Parliamo quindi di un lavoro che ha bisogno di una grandissima dose di costanza sia nella generazione di contenuti validi e che possano portare ad un livello di engagement davvero adeguato con le nostre esigenze, sia nella gestione di problematiche relative al customer service o alla risoluzione di incomprensioni che, se diventano virali sui canali social, possono portare in breve tempo ad un tracollo di immagine aziendale (nonché economico) davvero di grande rilievo.

Chi dice che fare social è facile e che bisogna a malapena saper dominare due o tre strumenti adatti per le condivisioni sulle varie piattaforme, in realtà sta solo nascondendo delle grandissime lacune nell’argomento, sia a livello conoscitivo di base che anche come proprio utilizzo tecnico del mezzo.

Non è possible buttarsi davanti al pubblico senza una preparazione adatta se abbiamo intenzione di uscire per canali vari con una presenza massiccia. Al massimo, se non ci sentiamo in grado è possibile sperimentare per piccole vie e capire “di nascosto l’effetto che fa”, ma non possiamo sperare di puntare in alto se non siamo predisposti e soprattutto ben disposti a critiche, attacchi anche molto pesanti e lamentele, che arriverebbero in ogni caso anche se fossimo davvero perfetti sotto ogni punto di vista.

Saper gestire adeguatamente una situazione in piena crisi o che rapidamente ci accorgiamo stia sfuggendo di mano è quantomeno indispensabile per avere un paracadute pronto in ogni occasione, specialmente in quella cui si potrebbe dover ammettere un errore o comunque una inefficace campagna di supporto per un cliente o in ogni caso, un potenziale fan/spender.