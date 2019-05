SOLIDWORKS xDesign adesso compatibile con i dispositivi 3Dconnexion

Un’importante novità da 3DConnexion, fornitore di dispositivi di input ad alte prestazioni per professionisti CAD: adesso tutti i prodotti del brand sono compatibili con la soluzione di modellazione xDesign di SOLIDWORKS.

xDesign, basato sulla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, è il nuovo strumento di collaborazione e CAD di SOLIDWORKS, eseguito interamente su browser senza necessità di installazione.

L’intera linea di prodotti 3Dconnexion sarà compatibile con il rilascio di xDesign. La gamma di prodotti 3Dconnexion include: SpaceMouse Enterprise, SpaceMouse Pro Wireless, SpaceMouse Pro, SpaceMouse Wireless, SpaceMouse Compact, CadMouse Wireless e CadMouse.

I vantaggi dell’utilizzo dei mouse 3Dconnexion per gli utenti di xDesign sono:

• Fino al 28% di produttività in più

• Diminuzione del carico unilaterale usando un mouse 3D; che consente di lavorare a due mani e quindi assicura una postura ed ergonomia ottimale.

• Possibilità di spostare, ingrandire e ruotare i modelli in un unico, fluido movimento – senza usare il mouse standard.

• Tasti di scelta rapida programmabili per funzioni xDesign e macro

• Rilevamento automatico del centro di rotazione (Intelligent 3D Navigation)

“Il mondo CAD si sta sempre di più spostando verso l’online, dove 3Dconnexion è già presente per fornire la migliore e più fluida navigazione 3D alle applicazioni web CAD. Con il suo nuovissimo xDesign, Solidworks è il partner giusto per dimostrare quanto sia naturale e intuitivo l’uso dei nostri mouse 3D e 2D insieme, ora anche in un browser web”, commenta Antonio De Donno, R&D manager di 3DConnexion.