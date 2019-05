Milazzo, presentato il romanzo “Salvati” di Raffaele Trimboli presso Palazzo D’Amico (VIDEO-INTERVISTA)

Nella giornata di oggi è stato presentato un libro molto particolare e ricco di episodi fascinosi che rispecchiano una realtà mediterranea che non possiamo negare. L’autore è Raffaele Trimboli e il titolo del romanzo è “Salvati”. La trama ci parla di tre ragazzi che decidono di fare una vacanza in Sicilia per liberarsi dai pensieri della quotidianità e divertirsi con spensieratezza, ma dietro tutto ciò troviamo una serie di episodi che esaltano quelle che sono le difficoltà di una terra come quella siciliana, bella perché illuminata dal sole e ricca di luoghi meravigliosi, ma allo stesso tempo difficile da vivere per via del disagio giovanile che vede delle rare speranze in prospettiva futura.

Tematiche coraggiose che l’autore ha avuto la forza di raccontare e mettere in piazza con la caparbietà che tutti i giovani dovrebbero avere, in modo da cercare di ritagliarsi un posto importante per costruire quell’avvenire sereno e felice che oggi è sinonimo di utopia. Questo è uno dei messaggi che Raffaele Trimboli ha cercato di mandare con questo romanzo, ricco di personaggi interessanti e originali.

La conferenza si è svolta presso il Palazzo D’Amico di Milazzo ed è stata introdotta egregiamente dall’Assessore Salvatore Presti e Aureliano Morabito, con alcuni passi del testo che sono stati letti da Simone di Bartolo, Anna Giunta e Giulia Andriolo, che con grande enfasi hanno saputo interpretare al meglio i diversi stati d’animo che si susseguono all’interno di un romanzo ricco di originalità ed emozioni, ma allo stesso tempo semplice, diretto e facile da comprendere.

La casa editrice che ha lanciato questo testo è Bookabook, che con il giovane Raffaele si è posta l’obiettivo di raggiungere quota 200 preordini online per giungere al completamento della campagna, motivo per cui l’autore ha dovuto organizzare una serie di incontri, tra cui quello odierno, per incentivare gli eventuali interessati ad usufruire del servizio per potersi assicurare il romanzo. Il mondo è ricco di giovani che hanno del talento e che sopratutto hanno tanto da raccontare, ma tutto ciò non è sempre facile da portare avanti per via di diversi vincoli economici, che spesso e volentieri rischiano di stroncare certe iniziative sul nascere, ma se c’è un invito che possiamo fare è quello di dare un piccolo contributo, che per un autore può essere un fattore che fa la differenza, poiché dove c’è qualità è giusto che ci sia un riconoscimento che possa dare gli stimoli e le motivazioni giuste per tanti ragazzi che come Raffaele vogliono inseguire un sogno o raggiungere degli obiettivi. Ecco il VIDEO esclusivo dell’intervista a Raffaele Trimboli, autore del romanzo “Salvati”, presentato al Palazzo D’Amico in occasione de “Il Maggio dei libri”.