Acireale, Giorgia commuove la Sicilia con l’ultima tappa del suo Pop Heart Tour (VIDEO)

La voce femminile più bella d’Italia si conferma tale anche in quest’ultimo tour che ha avuto un grandissimo successo. Ancora oggi Giorgia con la sua classe ed eleganza degna dei veri artisti rimette tutti al proprio posto, dimostrando che per quanto la musica nel tempo possa cambiare, la vera qualità è ciò che su un palco riesce a fare la differenza. Lo sa benissimo l’artista che ha aperto il concerto di Acireale con la meravigliosa versione de “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti, per poi proseguire con le altre tracce del suo album, proponendo anche i grandi classici che sono entrati di tutto diritto nella storia della musica italiana.

Proprio quella andata in scena ieri sera è stata l’ultima tappa del “Pop Heart Tour 2019”, dove Giorgia ha potuto chiudere in bellezza nella terra siciliana. Tra un capo Dior e l’altro la cantante ha emozionato, donando al suo live il giusto mix di romanticismo e carica emotiva tra un acuto e l’altro, lasciando senza parole ogni persona che ha avuto la fortuna di essere presente a questo speciale appuntamento con la vera musica.

L’artista ha ripercorso 24 anni di successi dal debutto a Sanremo del 1994, edizione chiaramente dominata e vinta, fino ad arrivare ai giorni nostri, partendo dall’indimenticabile “E poi”, fino ad arrivare all’ultimo album, principalmente costituito da cover personalizzate dall’artista in modo esemplare e magico. Non sono mancati omaggi ad artisti internazionali come il brano “Stay” di Rihanna, “I will always love you”, capolavoro di Whitney Houston, che Giorgia ha reinterpretato, accompagnata da una band di tutto rispetto, che ha fatto letteralmente esplodere il Palasport.

Non poteva infine mancare un tributo al grande Pino Daniele con cui Giorgia ha condiviso numerosi brani e altrettanti momenti emozionanti sul palco, che ancora oggi rimangono impressi nelle menti e nei cuori dei più appassionati. L’artista ha scelto il brano “Anima” per omaggiare il cantante napoletano, che purtroppo ci ha lasciati già da un pò, ma che è rimasto nei cuori di tutti, Giorgia compresa, con la sua splendida musica.

Qualità, eleganza e un briciolo di pazzia accompagnate da un enorme dono, ovvero quello di una voce unica al mondo. Sono questi gli elementi con cui Giorgia da sempre propone musica e concerti di qualità e si distingue in un panorama musicale italiano e internazionale, che può solamente alzarsi dalla sedia e applaudire. CHAPEAU.

Ecco il VIDEO contenente alcuni momenti salienti del live siciliano con cui Giorgia ha chiuso ufficialmente il suo “Pop Heart Tour 2019”.