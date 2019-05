Meglio un pc fisso o un portatile?

Negli ultimi anni le vendite di nuovi portatili hanno superato abbondantemente le vendite dei tradizionali computer fissi.

Ma quando si deve comprare un nuovo computer, è meglio prendere un fisso o un portatile? Quali i vantaggi dell’una o dell’altra soluzione?

Perché conviene un PC portatile

La caratteristica fondamentale di un PC portatile è che si può trasportare ovunque, così da accedere a parte delle performance normalmente disponibili su PC anche in mobilità, l’ideale per chi lavora o studia fuori sede.

La portabilità è la caratteristica più ovvia, ed anche se un computer ha sempre il suo peso, sempre più modelli pesano sotto i 2 Kg, così da evitare di affaticare l’utente che si porta dietro un portatile.

Per quanto riguarda la mobilità è importante capire se il portatile ci serve soltanto per spostarlo da un tavolo all’altro oppure se si ha effettivamente bisogno di portarselo dietro al lavoro o all’università.

Rispetto un PC fisso, un portatile è più piccolo, è un acquisto che dà soddisfazione, è bello da vedere e occupa poco spazio in casa.

Un portatile può essere agevolmente collegato alla TV per vedere comodamente i film in streaming da internet, oppure nel caso volessimo usare un fisso risulta estremamente comodo collegare un mini pc con eventualmente una tastiera e un mouse senza fili.

Bisogna però considerare che i portatili hanno comunque i loro limiti. Un portatile è un blocco unico quindi non si presta molto agli aggiornamenti: gli unici pezzi facilmente sostituibili sono solo la RAM, l’hard disk e l’eventuale lettore ottico.

Le persone che amano migliorare il loro computar aggiornandolo potrebbero trovarsi delusi del fatto che il loro portatile comprato un anno fa possa diventare obsoleto in pochissimo tempo, chi invece non aggiorna mai i pezzi del suo PC non ne farà un problema.

Un portatile ha sempre un’identità distinta e per ogni modello si possono leggere tutte le caratteristiche di fabbrica e le recensioni.

Perché conviene un PC fisso

Un computer desktop fisso ha caratteristiche differenti rispetto a un portatile; la cosa più ovvia è che essendo fisso non è possibile spostarlo.

Dal punto di vista del costo, un PC fisso ha decisamente caratteristiche superiori rispetto ad un portatile di pari prezzo.

Un PC fisso è più potente lato hardware rispetto un portatile, ma è anche più grosso e ingombrante. Al suo interno un PC fisso ha le componenti interne che possono essere cambiate singolarmente, che possono essere aggiornati col tempo così da rendere meno obsoleto il PC.

Comprare un fisso da assemblare lascia molta libertà e permette di ottenere le migliori componenti possibili ad un dato prezzo, ma richiede che il compratore abbia un po’ di competenza informatica.

Non si troveranno recensioni su internet su computer fissi preassemblati, conviene quindi in questi casi basarsi sulle recensioni dei singoli pezzi, così da poter scegliere solo le migliori componenti.

Se poi la motivazione principale per l’acquisto di un computer portatile è l’estetica, varrebbe la pena considerare l’acquisto di un PC All-In-One, ossia i computer fissi compatti senza cavi antiestetici e con tutto l’occorrente nella scocca del monitor (in stile MAC), che mantiene così un’eleganza e uno stile unici, l’ideale per scrivanie da ufficio.

Questi computer sono abbastanza potenti ma non possono essere aggiornati con facilità, condividendo quindi gran parte dei limiti con i portatili.

Conclusioni

Alla fine, non si può dire quale computer sia meglio prendere, se fisso o portatile, in modo univoco, dipende tutto dall’uso che se ne vuol fare.

L’acquisto di un computer è una scelta molto personale, la maggior parte delle persone preferisce i portatili perché più belli, piccoli e leggeri ma spesso li lasciano sempre nello stesso posto, come fossero dei PC fissi, forse in questo caso varrebbe la pena valutare l’acquisto di un mini pc che presentano dimensioni compatte come un cofanetto, solitamente venduti senza RAM e senza hard disk (in genere è possibile scegliere se inserire un hard disk tradizionale o un SSD).

I PC fissi sono oggetti che occupano lo spazio di una scrivania ma sono più accessibili economicamente, a parità di prezzo hanno prestazioni più elevate dei portatili e sono più facili da tenere aggiornati.