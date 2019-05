Salvini annuncia battaglia a Bruxelles: “rivediamo tutti i parametri”

Dopo una vittoria andata oltre ogni più rosea previsione, Matteo Salvini si prepara a far pesare i suoi voti a Bruxelles: il leader del carroccio annuncia di aver già iniziato in nottata colloqui telefonici per portare un corposo gruppo sovranista all’europarlamento. “Sono convinto che il nuovo Parlamento europeo e la Commissione europea saranno amici dell’Italia” ha detto in conferenza stampa. “È cambiata la geografia in Europa”. Nelle ultime ore, il vicepremier italiano avrebbe “sentito, messaggiato, condiviso prospettive con diversi leader europei, da Marine Le Pen a Orban, da Nigel Farage ad altri, anche nuovi e fururi alleati. Conto che il gruppo che la Lega proverà a mettere in piedi conterà dai 100 ai 150 parlamentari”.

Salvini – che ha già chiarito di non voler utilizzare questa nuova valanga di consensi per rinegoziare gli equilibri di potere nel governo italiano – annuncia invece battaglia a Bruxelles. “È in arrivo una lettera dalla Commissione sull’economia del nostro paese – ha detto ai giornalisti – ma credo che gli italiani diano mandato a me e al governo di ridiscutere parametri vecchi e superati“. “Sforare il 3%?” continua. “Non ho voglia di sfidare nessuno, ma non sto a impiccarmi a un parametro, un numero o una regoletta. In Europa bisogna rivedere le politiche sulla crescita“.