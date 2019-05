Raoni in Europa per raccontare il dramma dell’Amazzonia

È un simbolo della lotta contro la deforestazione. Il leader del popolo Kayapò, Raoni Metukire, capo indigeno dell’Amazzonia è in Europa per sensibilizzare governi e opinione pubblica sul dramma del polmone verde del Pianeta.

“Da due settimane in Europa, Raoni lancia un appello per un’azione urgente a favore del clima, in particolare la protezione delle popolazioni indigene – ricorda il giornalista di Euronews, Rodrigo Barbosa – La sua critica al governo brasiliano e al presidente Jair Bolsonaro arriva anche in Francia, qui a Lione”.

Il capo indigeno brasiliano sta anche raccogliendo fondi per la protezione della riserva di Xingu, nello Stato del Mato Grosso.

“Bolsonaro non sa quel che dice. Voglio tornare a Brasilia – dice Raoni – Devo parlare con lui. Così la smetterà di dire cose senza senso”.

“Evidentemente, combattere per evitare la deforestazione dell’Amazzonia deve essere uno sforzo quotidiano – conclude il sindaco di Lione, Gerard Collomb – Nella nostra città combattiamo contro il riscaldamento globale e facciamo il possibile per mantenere il pianeta vivibile”.

La deforestazione era diminuita in Amazzonia dal 2004 al 2012. Ma negli ultimi 12 mesi è incrementata del 24 per cento. Nel 2020, la Francia ospiterà un vertice delle popolazioni indigene.