Incidente in Messico: decine i morti

Tragico incidente stradale in Messico. E’ salito ad oltre una ventina il bilancio dei morti dello schianto avvenuto nel sudest del Paese fra un autobus e un semirimorchio. Sul bus viaggiavano dei pellegrini che tornavano a casa nell’arcidiocesi di Tuxtla, nello Stato di Chiapas, dopo avere visitato la basilica di Nostra Signora di Guadalupe. Secondo il dipartimento della Protezione civile dello Stato di Veracruz sono 38 le persone attualmente ricoverate in ospedale mentre le autorità hanno aperto un’inchiesta per verificare le cause e le responsabilità. Nello stesso luogo, nell’aprile del 2006, un autobus che trasportava sempre fedeli era precipitato dall’autostrada in un burrone. In quel caso le vittime furono 65.