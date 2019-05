A Pesaro proseguono gli Info Events, un’opportunità da cogliere per tutti coloro che desiderano fare un’esperienza formativa gratuita e imparare a sfruttare le potenzialità di internet e della nuove tecnologie per il lavoro e il business.

Organizzati da Retina Web Agency in collaborazione con Form-Action, giovani realtà imprenditoriali del territorio, gli incontri formativi e informativi sono pensati appositamente per aiutare a formulare una strategia digitale e commerciale ottimale per il successo della propria impresa.

Grande partecipazione anche quest’anno alla terza edizione dei corsi che proseguono giovedì 13 giugno, dopo gli appuntamenti di febbraio, sul marketing digitale in fiera, e di aprile, su Instagram per l’e-commerce. Tema del terzo Info Event è l’ABC del marketing online per una rete commerciale vincente, da seguire come di consueto dalle 15 alle 17 presso la sede di Form-Action (via Yuri Gagarin 191, info e prenotazione obbligatoria T 0721 854615 marketing@form-action.it).

Molto spesso marketing e rete vendita non comunicano tra loro. Sovente tutto il lavoro svolto dal marketing per posizionare il marchio, per rafforzare l’identità e la reputazione aziendale non viene valorizzato da chi si occupa della parte commerciale. Ugualmente capita che i commerciali, a contatto ogni giorno con i clienti e il mercato che cambia, non vengano coinvolti nelle decisioni riguardanti la promozione dell’azienda.

Migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i due settori può portare a migliori sinergie e successi. È opportuno sedersi a tavolino e studiare l’ABC (A-udience, B-rand, C-ontent) del proprio marketing digitale e mettere in campo una strategia che possa tradursi in contatti, appuntamenti, preventivi e vendite. All’Info Event del 13 giugno saranno presentati diversi strumenti e soluzioni che si possono adottare per raggiungere questo obiettivo.

I prossimi appuntamenti saranno dopo l’estate, il 26 settembre, si parlerà dei tre step per lanciare un brand, e 21 novembre, dedicato alle metriche per sapere quanto si è forti on line. Imprenditori, direttori commerciali, direttori vendite, responsabili marketing, liberi professionisti, si potranno confrontare con esperti del settore che mettono a disposizione la loro esperienza.

Gli Info Events sono un’iniziativa di Retina Web Agency, società che dal 2001 sviluppa strategie di marketing digitale con sede a Cattolica, e Form-Action società di formazione e consulenza commerciale, aziendale e direzionale, dal 2011 a Pesaro, Rimini e Ancona, unite in partnership dal 2016.