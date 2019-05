Minori palestinesi: un “target legittimo” per i soldati israeliani

I minori palestinesi di Hebron vengono spesso arrestati dai soldati israeliani. A fine aprile nei centri di detenzione israeliani erano registrati oltre 200 minori. Un ex sergente dell’esercito israeliano, ora membro dell’Organizzazione di veterani “Breaking the Silence”, ci racconta come vengono considerati i bambini Palestinesi a Hebron e nei Territori.

Achiya Schatz, Breaking the Silence:

“I bambini sono un target legittimo. Noi arrestiamo i bambini. Per la legge militare, se due bambini, un israeliano e un palestinese si lanciano le pietre, immaginate che abbiano 12 anni, Il colono non finirà in tribunale, perché risponde alla legge civile israeliana. Il bambino palestinese, invece, risponde alla legge militare e verrà spedito in tribunale. E’ considerato responsabile dei propri atti. Ed è solo un bambino! Questo perché è considerato una potenziale minaccia. Quindi dovrà passare sotto a una giuria militare., con pochi diritti, perché non viene trattato come una persona, ma come una potenziale minaccia, parte di una popolazione occupata. Diversamente dal colono israeliano”.