Londra alla disperata ricerca di un accordo commerciale con Washington

Donald Trump aspettava questo momento dall’inizio del suo mandato, quando Theresa May, la sua prima ospite alla Casa Bianca, aveva ricambiato l’invito, non senza sollevare polemiche in patria. Già stato in visita ufficiale ma non di Stato a Londra, l’estate scorsa, Trump riceverà stavolta tutti gli onori del protocollo applicati solo a due presidenti prima di lui George W. Bush e Barack Obama.

Un momento delicatissimo per il Regno Unito, in piena crisi da mancata Brexit, che deve assolutamente strappare un nuovo accordo commerciale con gli alleati d’oltre oceano. Ma i rapporti con l’inquilino della Casa Bianca hanno registrato diversi alti e bassi negli ultimi tempi e non è comunque detto che la strategia di sostituzione dell’Unione Europea con gli Stati Uniti nelle relazioni commerciali di Londra sia la carta vincente.

Il professor David Henig, Direttore della sezione UK dello European Centre for International Political Economy spiega che: “l’Unione Europea rappresenta circa il 45-50% del commercio del Regno Unito, gli Stati Uniti solo il 20, quindi l’Europa è piu’ importante. Il ritorno dei confini con L’Unione Europea potrebbe costare al Regno Unito il 2% del Pil, mentre guadagnerebbe solo lo 0.2% da un accordo con gli Stati Uniti”.