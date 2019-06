La rivoluzione HR è già qui e ha un nome: Factorial HR

Il futuro della gestione delle Risorse Umane non è così lontano come può sembrare: il Digital Change è alle porte e può portare enormi vantaggi alle imprese abastanza coraggiose da cogliere l’opportunità di diventare pioniere dell’HR Tech.

Se non sai ancora di cosa stiamo parlando, beh oggi è il tuo giorno fortunato: l’armata Factorial HR è appena approdata in Italia, pronta a rivoluzionare il mondo delle Risorse Umane salpando verso il nuovo mondo della Digital Transformation!

Forse sentirai un po’ di mal di mare con tutti questi termini, quindi procediamo con ordine.

Quali sono i vantaggi del Digital HR?

La gestione delle Risorse Umane è caratterizzata, principalmente, da compiti pesanti e ripetitivi: assegnazione di buste paga, revisione e approvazione di ferie, assenze e time-off, archiviazione e gestione di documenti, controllo orario…

Gli HR Manager sbattono la testa quotidianamente contro queste mansioni che occupano la maggior parte del loro tempo. Tempo che potrebbe essere impiegato in maniera più efficace ed eficiente; come per esempio nella crescita professionale dei dipendenti, nella costruzione di una forte cultura aziendale, in opere di team building e nell’aumento della tanto aspirata employee happiness.

La digitalizzazione delle Risorse Umane, attraverso l’utilizzo di programmi online e di sistemi d’Intelligenza Artificiale (AI), si può trasformare in un elemento cruciale per il successo aziendale, permettendo l’evoluzione del tuo business in una delle cosiddette imprese 4.o.

E allora sai cosa ti dico? Dimentica tutto quello in cui credevi, rilassati e lasciati gli incarichi noiosi e macchinosi alle spalle.

A questi ci penserà Factorial, il nostro software gratuito di gestione delle Risorse Umane.

Che cos’è Factorial HR?

Siamo una SaaS (Software as a Service) che si dedica alla soluzione dei problemi inerenti alla gestione delle Risorse Umane tipici delle piccole e medie imprese.

La nostra visione aziendale ci porta ad aiutare organizzazioni di tutto il mondo a prendere le decisioni migliori, attraverso un’ottimizzazione del loro HR Management. Il tutto può essere racchiuso nella nostra mission:

Delivering Employee Happiness.

Per poter aiutare le PMI, che in Italia costituiscono il 99,9% delle organizzazioni aziendali*, abbiamo creato un programma online per la gestione delle Risorse Umane, con il compito di risolvere tutti i problemi che possono affliggere queste piccole realtà.

Puoi leggere di più su di noi e sulla nostra storia nella nostra pagina web.

*Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat

La tua scialuppa di savataggio: il nostro software HR gratis

Se ti senti sommerso dalla gestione di pratiche, permessi, documenti e scartofie varie; noi siamo qua a tenderti la mano. Il nostro software è pensato appositamente per le piccole e medie imprese che non hanno tempo né denaro da perdere in questi compiti complessi e monotoni. Immetti i dati della tua azienda e dei tuoi dipendenti nel nostro programma e… puf! Il gioco è fatto.

D’ora in poi avrai più tempo per concentrarti su ciò che conta davvero: il benessere dei tuoi lavoratori. Perché se i tuoi impiegati sono sereni e l’ambiente lavorativo è dei migliori, il loro rendimento sarà alle stelle, aiutando la tua impresa a prendere il largo verso nuovi orizzonti.

Ah, ti ho già detto che il nostro software è completamente gratuito e lo sarà per sempre?

Le funzionalità di Factorial HR

Il programma online di Factorial mette a disposizione diversi tools a tutti i nostri utenti, siano essi impiegati, HR Manager o CEO.

Aiutiamo il tuo reparto di Risorse Umane a controllare e approvare Ferie e Assenze dei lavoratori, in modo semplice e diretto;

Offriamo la possibilità di gestire tutti i Documenti e le Informazioni, sia aziendali che del personale, in un unica piattaforma;

Generiamo automaticamente l’Organigramma della tua impresa, senza dover fare a cazzotti con Excel o aggiornare manualmente altri modelli cartacei;

Potrai consultare Indici e Report basati sui tuoi dipendenti e il loro rendimento, per poter migliorare le vostre prestazioni trasformando ogni dato disponibile in una preziosa risorsa;

Grazie alla nostra ultima funzionalità di Controllo Orario, potrai anche amministrare facilmente il work flow di tutti gli impiegati della tua organizzazione.

Leva l’ancora e prendi il largo con Factorial!

Lo scrittore americano Mark Twain, nel suo libro Comportati bene e resterai solo. Un manuale cinico sulla dannata razza umana, esprime un pensiero molto interessante:

“Tra vent’anni sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto.

Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele.

Esplora. Sogna. Scopri.”

E allora che fai? Resti a riva o sei abastanza coraggioso da salpare con noi alla scoperta del Digital HR?

Il tesoro è lì ad aspettarti, sta solo a te decidere se unirti alla ciurma di Factorial HR e metterci le mani sopra.

Puoi registrarti gratuitamente qui ed esplorare tutto ciò che abbiamo da offrirti per permettere a te e ai tuoi dipendenti di raggiungere l’isola del tesoro chiamata Employee Happiness.