Brasile, inchiesta giornalistica: “gravi violazioni in arresto Lula”

Un complotto teso a incarcerare e togliere di mezzo l’ex presidente brasiliano Lula Da Silva. Al quale avrebbe partecipato nientemeno che Sergio Moro, attuale ministro della Giustizia del Brasile e titolare dell’inchiesta che due anni fa portò in carcere l’ex presidente.

An enormous trove of secret documents reveals that Brazil’s most powerful prosecutors, who have spent years insisting they are apolitical, instead plotted to prevent the Workers’ Party from winning the 2018 presidential election. https://t.co/IhgUHMfdoj

— The Intercept (@theintercept) 10 giugno 2019