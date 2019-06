E’ in arrivo Hyperchain, la prima blockchain sviluppata in Ticino

Derivata da un preesistente progetto opensource derivato a sua volta dal bitcoin, Hyperchain è assolutamente innovativa per le sue caratteristiche.

Quando si parla di blockchain immediatamente si associa questo termine a una cryptomoneta. Chiariamo subito questo punto Hyperchain NON E’ UNA CRYPTOMONETA.

Hyperchain è una piattaforma off-the-shelf per la creazione e l’implementazione di blockchain private o pubbliche, all’interno o tra organizzazioni. Mira a superare un ostacolo chiave allo sviluppo della tecnologia blockchain nel settore pubblico, privato e finanziario istituzionale, fornendo la privacy e il controllo richiesti in un pacchetto facile da usare. Come il software Bitcoin Core da cui è derivato, Hyperchain supporta i server Windows e Linux e fornisce una semplice API e un’interfaccia a riga di comando per la gestione di tutte le funzionalità.

In una blockchain privata Hyperchain risolve i problemi correlati di mining, privacy e trasparenza attraverso la gestione integrata delle autorizzazioni dell’utente. L’obiettivo principale è triplice:

a) garantire che l’attività della blockchain sia visibile solo ai partecipanti prescelti

b) introdurre controlli sui quali le transazioni sono consentite

c) consentire ai minatori di eseguire il loro compito in modo sicuro senza Proof-of-Work e i relativi costi.

Creare una nuova blockchain con Hyperchain è incredibilmente semplice, tutti i parametri di configurazione sono inseriti in un file di testo che viene poi criptato all’avvio della blockchain.

Hyperchain pur non essendo una cryptomoneta supporta i protocolli di tokenizzazione come CoinSpark e Counterparty consentendo l’emissione e il trasferimento di asset di terze parti.

Hyperchain può fornire messaggistica autenticata utilizzando un approccio simile al protocollo CoinSpark per bitcoin. Esistono due principali usi per la messaggistica. In primo luogo, può essere utilizzato per aggiungere un contesto importante per una transazione finanziaria in blockchain, come un contratto, una ricevuta o una fattura. In alternativa, può essere utilizzato per comunicazioni autentiche notarili senza alcun movimento di fondi correlato. In entrambi i casi, le informazioni sulla blockchain consentono sia al mittente che al destinatario di provare i tempi e il contenuto della corrispondenza che ha avuto luogo.

HyperChain può fare molto altro ma riassumendo in una semplice frase può aiutare le aziende a costruire e distribuire applicazioni blockchain molto velocemente, di seguito una semplificazione delle sue caratteristiche essenziali:

Sviluppo rapido

Bastano due semplici passaggi per creare una nuova blockchain e tre per connettersi a una esistente. Distribuisci blockchain illimitati per server per applicazioni cross-chain.

Risorse illimitate

Si posso distribuire milioni di asset su una blockchain, tutti tracciati e verificati a livello di rete. Eseguire transazioni di cambio multi-asset e multi-party sicure.

Flusso dati

Creare più database con coppie valore-chiave, serie temporali o identità su una blockchain. Ideale per la condivisione dei dati, il timestamping e l’archiviazione crittografata.

Fine gestione dei permessi

Opzionalmente controlla chi può connettere, inviare e ricevere transazioni, creare risorse, flussi e blocchi. Ogni blockchain è aperta o chiusa in base alle tue esigenze.

Sviluppo amichevole

Progettato per consentire agli sviluppatori di creare blockchain e applicazioni con problemi minimi.

Personalizzabile

Pieno controllo su ogni aspetto della blockchain, il proof-of-work è opzionale.

Sicurezza flessibile

Supporta multisignatures, chiavi private esterne, nodi cold e admin per il consenso.

Hyperchain è oggi nella fase di test finale e salvo imprevisti verrà resa disponibile a partire da settembre 2019 ma già oggi è possibile testare alcune delle caratteristiche attraverso il link che trovere a fine testo.