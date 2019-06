Il nuorese invaso dalle cavallette

Invadono i campi, entrano nelle case, distruggono i raccolti. Per i contadini sono una paura ancestrale, diventata una punizione biblica. Milioni di cavallette hanno invaso le campagne del nuorese in Sardegna.

Gli insetti si stanno riproducendo alla velocità della luce e secondo tutte le previsioni il fenomeno, iniziato ai primi di maggio, durerà fino ad agosto. Tra le cause il fatto che tanti terreni siano in abbandono. In ginocchio aziende agricole e allevamenti, una ventina, in tutto, e 2000 ettari di terra sono diventati un tappeto d’insetti.

Distrutte colture di foraggio e cereali; per gli esperti l’unica forma di contrasto possibile è la presenza dell’uomo. Ovviamente la stagione ormai è compromessa e la conta dei danni si potrà fare solo in agosto, quando le cavallette, moriranno.