La tua reputazione personale online è la percezione che le persone hanno di te quando ti trovano online. Il contenuto negativo su internet può avvenire sotto forma di articoli negativi, risposta negativa alle recensioni, immagini o post sui forum. Le persone possono anche essere personalmente prese di mira con video e commenti negativi su YouTube, sui social media.

Una campagna di gestione della web reputation si concentra sull’eliminazione delle pagine negative di Google (e di altri motori di ricerca e social) e sulla conservazione di qualsiasi materiale negativo non rimovibile che salga in cima alle liste di ricerca.

Se hai bisogno di una gestione personalizzata della reputazione online, sei arrivato nel posto giusto. I contenuti negativi influenzano il tuo lavoro, i tuoi investimenti o la tua tranquillità, tutto quello che riguarda la tua vita personale e lavorativa, quindi.

Ciò che le persone vedono quando ti cercano online e ciò che gli altri dicono di te sulla stampa, i social media, i forum online, i profili, i video e le immagini hanno un’enorme influenza su come le persone ti percepiscono. Stiamo parlando di tutti, dalla tua cerchia professionale e i datori di lavoro, fino alla tua famiglia, agli amici e alla comunità in cui vivi e lavori. Prova a fare una ricerca su Google per il tuo nome o il tuo marchio. Sei soddisfatto dei risultati? Tutte le pagine hanno contenuti positivi?

Qual è il vantaggio della gestione della reputazione online personale?

La gestione della reputazione online scopre tutto questo e altro, lavorando per contrastare, indebolire o eliminare il materiale negativo online e generare e promuovere materiale positivo online. Dalla stampa, ai social media e ai profili di immagini, video e contenuti che ti posizionano come un esperto nel tuo campo.

Una reputazione personale online ben gestita ti mostra nella migliore luce possibile, in modo da trarre vantaggio da un profilo credibile visibile, da una maggiore fiducia, attira le migliori e nuove opportunità e ti protegge dalla stampa negativa, riducendo il rischio di una crisi di reputazione personale online.

I risultati negativi sono una grande preoccupazione per le persone e i brand. Ma risultati di ricerca positivi altamente visibili a pagina 1, influenzano davvero la percezione, la reputazione, la fiducia e le opportunità, ed è per questo che vale la pena prendersi cura della propria reputazione online.

Assumere il controllo di ciò che le persone vedono quando ti cercano online ti consente di controllare la narrazione su di te e ti protegge anche da eventuali contenuti negativi indesiderati o obsoleti online.