Vivobike presenta E-scooter S3, il monopattino elettrico per chi vuole il massimo

Caratterizzato da un design futuristico e accattivante, luci anteriori, posteriori e stop, freno a disco, cavalletto e una batteria ad alta capacità estraibile, questo nuovo E-scooter firmato Vivobike è ideale per chi è alla ricerca di un’alternativa affidabile e sicura per gli spostamenti rapidi in città

Vivobike, brand italiano emergente nel settore della mobilità elettrica, annuncia la disponibilità di E-scooter S3, un nuovo monopattino pensato per coloro che non intendono scendere a compromessi, sia per quanto riguarda design ed ergonomia, sia sul fronte delle prestazioni e della sicurezza.

Un robusto telaio in acciaio, in grado di assicurare una lunga durata nel tempo, insieme a una dotazione di prim’ordine, rendono il nuovo E-scooter S3 la scelta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di una soluzione affidabile e performante per muoversi con stile in città.

Caratterizzato da una livrea nera con dettagli in rosso, questo nuovo monopattino elettrico con ruote da 8,5” è equipaggiato con un motore da 250W, che gli permette di toccare senza difficoltà i 25 km/h, mentre la sua batteria removibile da 5.200mAh consente di percorre da 15 a 18 km senza dover ricorrere alla presa di corrente.

Un generoso freno a disco posteriore e un sistema di frenata antibloccaggio anteriore assicurano poi spazi di frenata molto ridotti, mentre le luci a LED anteriori e posteriori e le luci di stop contribuiscono a segnalare la propria presenza, a tutto vantaggio della sicurezza.

Un chiaro e accattivante display a LED, posizionato in posizione centrale sul manubrio, offre poi informazioni sullo stato di carica della batteria, sulla velocità alla quale ci si sta muovendo e sulla modalità di marcia prescelta, che può essere variata in qualsiasi momento tramite un apposito selettore comodamente posizionato sul manubrio.

Un pratico cavalletto laterale è poi sempre pronto per essere estratto nel caso di brevi soste, mentre un meccanismo di sgancio rapido consente di ripiegare il manubrio sulla ruota posteriore per facilitare il trasporto sui mezzi pubblici o per poterlo facilmente portare con sé una volta giunti a destinazione. Grazie a un peso di soli 12,5 kg e, una volta ripiegato, a un ingombro di soli 105 x 25,9 cm, il nuovo E-scooter S3 non crea problemi a essere riposto anche all’interno del bagagliaio di una piccola utilitaria o in un angolo dell’ufficio.