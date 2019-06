Mosca: più di 400 fermi alla marcia non autorizzata per il giornalista Ivan Golunov

Sono più di 400 le persone fermate dalla polizia nel corso della marcia a sostegno del giornalista Ivan Golunov che si è tenuta questo mercoledì a Mosca.

Tra queste c’è anche l’attivista e politico Aleksej Naval’nyj, tra le voci più critiche del Cremlino e in passato già arrestato più volte dalla polizia. Stando al ministero dell’Interno più di 1200 persone hanno partecipato alla manifestazione non autorizzata.

Alcuni manifestanti urlavano “Libertà per i prigionieri politici”, mentre altri stringevano una copia di uno dei tre quotidiani liberali usciti in edicola lunedì con in prima pagina il titolo a nove colonne “Io, noi siamo Ivan Golunov”.