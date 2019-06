Mobilità elettrica: Settore in crescita spinto da 5,1 mln di auto elettriche circolanti

La mobilità elettrica nel mondo continua il suo percorso di crescita;nel 2018 il totale delle auto elettriche nel mondo è stato pari a 5,1 milioni di unità, circa il +63% rispetto al 2017. Un fattore di crescita del settore è riconducibile allo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica: a livello globale sono operativi circa 5,2 milioni di stazioni di ricarica, in aumento del +44% rispetto al 2017. I dati sono stati presentati dalla IEA (International Energy Agency) nel report EV Outlook 2019.

La Cina si conferma come il maggiore mercato mondiale di auto elettriche: circa il 45% delle auto elettriche messe su strada nel 2018, sono circolate in Cina (circa 2,3 milioni di unità) con un aumento del +6% rispetto al 2017. L’Europa segue la Cina al secondo posto con il 24%, mentre gli Stati Uniti si posizionano al 3° posto con il 22%.

In termini di quota di mercato il leader assoluto è la Norvegia grazie a mirate poltiche d’incentivazione per la mobilità elettrica: un auto nuova su 3 in Norvegia è infatti elettrica.

Complessivamente i veicoli elettrici circolanti hanno consumato nel 2018 circa 58 TWh emettendo circa 41 milioni di tonnellate di CO2eq (crica 36 milioni in meno rispetto a quanto consumerebbe un equivalente numero di auto a combustione interna).

Nel report vengono inoltre delineati due scenari futuri per il settore della mobilità elettrica:

New Policy Scenario: Entro il 2030 le vendite globali di veicoli elettrici raggiungeranno quota 23 milioni di unità, con una domanda energetica pari a 640 TWh ed una riduzione di barili di petrolio al giorno pari a 2,5 milioni.

Scenario EV30@30: Le vendite raggiungeranno i 43 milioni, mentre la domanda energetica ammonterà a 1.110 TWh con una riduzione della domanda di petrolio pari a 4.3 milioni di barili al giorno.