Anna Falchi madrina dell’evento Mercedes Sl: “Vedere Milazzo per la prima volta da una Mercedes significa partire alla grande” (VIDEO ESCLUSIVO)

Grande successo per il raduno Mercedes SL andato in scena a Milazzo. L’evento ha avuto come madrina l’attrice e modella Anna Falchi, che ha apprezzato il calore siciliano con cui è stata accolta, sposando fin da subito le iniziative proposte dagli organizzatori dell’evento, che hanno voluto fortemente la sua figura in rappresentanza delle auto esposte quest’oggi.

L’attrice è arrivata a bordo di una Mercedes e dopo essere stata presentata sul palco, ha avuto modo di confrontarsi con il pubblico, che anche in una giornata soleggiata come quella di oggi ha voluto attenderla per scattare qualche foto, cogliendo anche l’occasione di ammirare le numerose auto Mercedes esposte in tutta la loro bellezza. Ecco il VIDEO dedicato alla dichiarazioni esclusive di Anna Falchi durante il suo primo soggiorno milazzese.