NBA: la festa dei Toronto Raptors (che quasi finiva in tragedia)

La parata per il primo, storico titolo vinto dai Toronto Raptors in NBA ha portato un milione e mezzo di persone per le strade, ma verrà ricordata per lo spavento degli spari durante i festeggiamenti.

Tantissime le persone presenti in centro per la festa ed il successivo raduno al City Hall.

“Come si suol dire, divertitevi e godetevi il momento”, afferma Kawhi Leonard, una delle punte di diamante dei Raptors, prima delle scene di panico.

Alla fine, quattro i feriti, non in pericolo di vita, tutti nel tentativo di fuggire dalla scena degli spari: i colpi sono stati esplosi nei pressi del Municipio.

“Per quello che è successo, gli agenti sono arrivati in tempi relativamente brevi – dice Mark Saunders, Capo della polizia di Toronto – in conseguenza dei fatti tre persone sono state arrestate, di cui due contemporaneamente, e abbiamo sequestrato due armi da fuoco”.

Anche il Premier canadese, Trudeau, ha partecipato alle celebrazioni per quello che si è rivelato essere un autentico miracolo sportivo.

Il titolo conquistato contro Golden State ha portato per le strade di Toronto un numero di persone ampiamente superiore a quello stimato dalle autorità, creando ingenti problematiche a livello di sicurezza.