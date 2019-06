Trump inaugura la campagna per la rielezione: “Keep America Great”

Da “facciamo grande l’America” ad ora “manteniamola grande”. Questo lo slogan scelto da Donald Trump per lanciare ufficialmente la campagna elettorale per ottenere alle presidenziali del 2020 un secondo mandato. Il presidente degli Stati Uniti ha scelto la Florida, Orlando, per il suo primo comizio. Immigrazione, creazione posti di lavoro e qualche sassolino dalla scarpa sugli avversari politici . Questi i temi affrontati di fronte a circa 20mila persone.

Together, we are breaking the most sacred rule in Washington Politics: we are KEEPING our promises to the American People. Because my only special interest is YOU! #Trump2020 pic.twitter.com/bYyK6sOrak

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 giugno 2019