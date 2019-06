In Norvegia c’è un’isola che chiede di vivere senza il concetto di tempo

Gli abitanti di una piccola isola norvegese sperano di recuperare i giorni perduti durante il lungo inverno senza albe dicendo addio agli orologi ed eliminando completamente il concetto di tempo.

Alcuni dei 350 residenti di Sommarøy – a ovest della città di Tromsø e a nord del Circolo Polare Artico – si battono affinché la loro isola diventi la prima zona “time-free” al mondo. Chiedono che venga abolito l’orario di lavoro e che i residenti siano autorizzati a fare “ciò che vogliono, quando vogliono” perché il loro rapporto con il tempo qui è diverso da qualsiasi altro luogo al mondo.

L’isola trascorre due mesi interi nell’oscurità più totale durante l’inverno, mentre in estate c’è luce 24 ore al giorno per altri due mesi – quest’anno il sole non tramonta dal 18 maggio al 26 luglio.