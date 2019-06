Legione d’onore per Sir Elton John

Non solo Grammy e dischi di platino. Sir Elton ha infatti ricevuto la Legione d’onore, il più alto riconoscimento francese, durante una visita all’Eliseo. La riconoscenza alla rockstar è stata voluta espressamente dal Presidente Macron per la sua battaglia contro AIDS e omofobia.

“Oltre alla musica, la mia grande passione, ormai da anni e anni sono portavoce di una battaglia importante quella contro l’AIDS. Una lotta che mi ricorda ogni giorno lo straordinario potere dello spirito umano. Le cose che ci uniscono sono più forti di quelle che ci dividono, ha sottolineato il cantante.”

Elton John, che da 25 anni porta avanti la sua fondazione per i malati di AIDS, ha rivolto anche un appello a tutti quei giovani omosessuali che faticano ad accettarsi, che temono il rifiuto, soprattutto in famiglia: siate sempre voi stessi, ha detto. Aggiungendo che chi attacca le persone LGBT non può essere vicino a Dio.