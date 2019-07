L’innovazione italiana nelle energie rinnovabili!

Da oggi sul mercato italiano l’innovativo Concentratore Solare Termico EOSTH, un balzo in avanti senza eguali verso la sostenibilità energetica, un cambiamento di paradigma per un intero settore e un enorme potenziale risparmio per gli utilizzatori. Coperto da brevetti internazionali di invenzione raggiunge il 91% di efficienza certificata livello internazionale da Enea e Solarkeymark. La produzione media attesa in Italia è di 30.000 KWhth per singola installazione con un risparmio di emissioni di CO2 e polveri sottili da 6 a 8 Tons/anno a seconda del tipo di combustibile fossile utilizzato.

La sua forza è quella di essere, ad oggi, il sistema più efficiente, affidabile e flessibile pensato per soddisfare le esigenze di aziende agricole, industrie della trasformazione agroalimentare, comunità, centri sportivi, enti pubblici ed in generale chiunque utilizzi calore per la propria attività.

Tutto ciò è possibile grazie all’inseguimento solare, su due assi, alla concentrazione dei raggi fino a 144 volte e ai severissimi test di qualità e durabilità su tutte le componenti.

Un’eccellenza senza paragoni rispetto alle tecnologie già disponibili e con le quali EOSTH si può facilmente integrare, aumentando le performance complessive degli impianti. Direttamente dalla ricerca spaziale EOSTH utilizza un fluido vettore, un sistema di specchi parabolici e ricevitori altamente innovativi in grado di catturare TUTTA l’energia che riceve dal sole.

Il sistema gode di un importante contributo anticipato come previsto dal Conto Energia Termico 2.0 in vigore. EOSTH è in assoluto il sistema più innovativo ed interessante oggi per qualsiasi azienda che voglia ridurre i propri costi energetici e le proprie emissioni di gas serra. In virtù della sua efficienza, ha diritto a diverse forme di incentivazione e benefici fiscali ed è, soprattutto, una grande innovazione prodotta in Italia.