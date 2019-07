Tusk: “L’Europa sceglie le donne”

Prima sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, presieduta da David Sassoli, neoletto presidente dell’emiciclo. Il presidente uscente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha riferito delle ultime decisioni prese dai 28 leader europei. Sono stati infatti decisi i nomi dei quattro vertici delle istituzioni, tra cui quelli di due donne Ursula von der Leyen per la Commissione e Christine Lagarde per la Bce.

“Per la prima volta nella storia il Consiglio europeo propone due donne e due uomini a capo delle istituzioni europee chiave – dice Tusk – Sono contento e orgoglioso di aver raggiunto pieno equilibrio di genere. E’ un cambiamento positivo. L’Europa non solo parla delle donne, ma sceglie le donne. Spero che questo ispiri anche le decisioni del Parlamento europeo”.

Nel frattempo a Bruxelles la presidente della Commissione in pectore ha incontrato l’uscente Juncker. Mercoledì era già andata a Strasburgo per incontrare David Sassoli e gli eurodeputati, per sottolineare l’importanza dell’unica istituzione eletta direttamente dai cittadini.