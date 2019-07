Bandiera arcobaleno corta e laterale: polemiche al Gay Pride di Madrid

Plaza Cibeles a Madrid stracolma per il culmine della settimana del Gay Pride in Spagna. Ma non senza polemiche.

Madrid

I movimenti LGBT hanno lamentato che la tradizionale bandiera arcobaleno esposta dal 2015 sulla facciata di Palacio Cibeles, sede del Municipio, quest’anno è stata sistemata più lateralmente e di dimensioni più ridotte rispetto al passato.

Effetto del nuovo governo della città, Partito Popolare e Ciudadanos. con l’appoggio di Vox.

La parte centrale del palazzo, di solito riservata alla bandiera arcobaleno, è stata occupata dalla bandiera spagnola.

Presente alla sfilata la vice-sindaca Begoña Villacís. Assente il Sindaco José Luis Martínez-Almeida.

La tradizione della bandiera arcobaleno fu introdotta nel 2015 dall’allora sindaco, Manuela Carmena, del partito di sinistra Más Madrid, nel tentativo di dimostrare l’impegno del governo municipale nei confronti della causa LGBT.

“Qui guardi le coppie che si tengono per mano e questo non succede in Colombia”, dice un ragazzo colombiano, Juan Sebastián, “il problema è difficile in America Latina, qui puoi stare con il tuo ragazzo o la tua ragazza ed è super bonito.

Si parla di amore, sto vedendo amore in ogni angolo. Non ho mai visto una cosa cosi grande come questa”.