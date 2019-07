Iran: via all’arricchimento dell’uranio, ma si continua a trattare

Teheran conferma l’avvio dell’arricchimento dell’uranio, ma allo stesso tempo offre una finestra di 60 giorni ai paesi europei per lavorare a un nuovo quadro negoziale sul nucleare, che aggiri le sanzioni Usa e mantenga gli scambi economici con l’Ue. Lo ha detto in una conferenza stampa il viceministro degli Esteri iraniano Araghchi, che ha promesso di “far arretrare gli Stati Uniti dalle loro posizioni”, lasciando intravedere un possibile ritorno alla trattativa. “Auspico che nei prossimi giorni, d’intesa con gli altri firmatari del trattato saremo in grado di lavorare su altre iniziative e su idee che possano portare a nuovi colloqui e a nuovi negoziati” ha detto Araghchi.

Immediata la reazione di Israele. Il premier Netanyahu, impegnato in una difficile campagna elettorale, si è rivolto ai paesi del gruppo di contatto: “L’arricchimento dell’uranio ha un solo scopo: quello di fabbricare un’arma atomica. I leaders dei Cinque paesi + 1 si sono impegnati a rimettere le sanzioni un minuto dopo che l’Iran lo facesse. E lo ha fatto. Voi dove siete?”