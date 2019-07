Come fare Dropshipping con WordPress: una guida

Hai un’idea incredibile per il tuo business online, ma non sai come realizzarla? Aprire un business dal nulla: creare un sito web, realizzare una grafica e dei contenuti accattivanti per attirare i tuoi clienti ti spaventa?

Abbiamo la soluzione ideale per te: il dropshipping con WordPress.

Traduci la tua idea in realtà. Unisciti all’elite di imprenditori che sognano di lanciare un business online di successo e che realizzano questo sogno.

Se ti stai affacciando a questo mercato solo ora, un modo semplice e veloce per iniziare, se possiedi già un sito WordPress, è con il plugin di WooCommerce. Ci metterai un attimo per costruire il tuo sito e avviare la tua attività.

Ti guideremo dalla A alla Z su tutto ciò che ti serve sapere per aprire uno store in dropshipping con WordPress.

Cos’è il Dropshipping?

Se non sei sicuro di cosa sia il dropshipping e cosa comporta, ci sono alcune cose importanti che devi sapere.

Per fartela breve, il dropshipping è un tipo di business online che non implica il possesso fisico della merce che si vende nel proprio magazzino. Solamente nel momento in cui un cliente ordina un prodotto, il proprietario del negozio online acquista suddetto prodotto dal suo fornitore. Dopodichè il produttore, o il grossista, spedirà i prodotti acquistati direttamente al consumatore finale.

In questo modello di business, il rivenditore non entra mai in diretto contatto con la merce e di conseguenza con questo tipo di attività incorre in meno rischi perché non si deve preoccupare della gestione dell’inventario o dello smaltimento della merce invenduta, ma si dovrà occupare esclusivamente delle attività volte alla pubblicizzazione dei prodotti e dell’acquisizione di nuovi clienti.

Senza tutte le ansie dovute ai problemi di logistica o ai rischi economici di un magazzino, potrai davvero occuparti di ciò che ti riesce meglio. Il mondo è pieno di prodotti incredibili da vendere, devi solo scoprire quali siano i più adatti per te e per il tuo business.

Moltissime aziende sia piccole che grandi traggono beneficio dal dropshipping. Se un colosso come Amazon può trarre beneficio da questo modello di business perché non potrebbe un piccolo rivenditore di abbigliamento o bigiotteria?

Dropshipping: come iniziare?

Se ti stai chiedendo come diventare un dropshipper, possiamo assicurarti che è molto semplice!

Per iniziare non hai bisogno di un grande capitale, servono solo: l’idea giusta, un computer e l’accesso ad internet.

Se hai già esperienza nel settore e tempo da dedicarci, probabilmente potresti creare il tuo negozio online partendo da zero. Il modo più semplice e veloce per creare il tuo store, tuttavia, è attraverso una piattaforma online pronta all’uso, come WooCommerce.

Una volta installato il software, potrai avviare con semplicità la tua attività, riempire il tuo negozio online di prodotti e trovare nuovi clienti.

Utilizza lo strumento giusto per il Dropshipping con WordPress

Se hai intenzione di costruire il tuo store eCommerce sulla piattaforma di WordPress, allora sicuramente utilizzerai il plugin di WooCommerce.

WordPress: un’occhiata veloce a questa piattaforma

Prendiamoci un attimo per considerare tutto ciò che rappresenta WordPress. Prima di tutto c’è da dire che WordPress è un sistema per la gestione dei contenuti online. Ha una forma base gratuita ed una a pagamento ed è uno dei sistemi più utilizzati sia da aziende che da privati per creare siti web, blog e per gestire i loro business online. Ti basti pensare che il 26% dei siti web sono costruiti in WordPress!

Quando usi WordPress, l’utilizzo dei plugin giusti è molto importante. I plugin sono servizi accessori che possono essere facilmente integrati al tuo sito per migliorarne la gestione. Alcuni plugin permettono la creazione di moduli di contatto e gallerie fotografiche, mentre il plugin WooCommerce, in particolare, ti permette di gestire facilmente il tuo business online.

Fare business con WordPress tramite WooCommerce

WooCommerce è un plugin creato specificatamente per i siti di WordPress. Può aiutarti con tutto ciò che ti serve per costruire il tuo negozio online, come la creazione di pagine prodotto, metodi di pagamento, spedizioni e persino con l’evasione degli ordini.

Il bello è che giacché è un plugin supportato da WordPress, il tuo sito WooCommerce può integrarsi perfettamente con il tuo sito web aziendale. Pertanto, se hai un blog, puoi riunire tutte le tue attività sulla stessa piattaforma.

WooCommerce è con ogni probabilità uno dei modi più semplici e veloci per costruire il tuo negozio online. Se poi vuoi ottimizzare la gestione del tuo business e vendere in dropshipping con WordPress, ti consigliamo di fare un passo in più e considerare l’utilizzo della nostra integrazione per WooCommerce.

La nostra integrazione per WooCommerce

Stai cercando uno strumento per gestire il tuo business in dropshipping con WordPress? Abbiamo esattamente lo strumento che fa al caso tuo!

Una volta costruito il tuo sito WooCommerce, dovrai trovare dei fornitori affidabili per acquistare i tuoi prodotti. Se fai dropshipping in maniera tradizionale, questo lavoro ricadrebbe tutto sulle tue spalle. Dovresti passare ore a cercare fornitori, farti mandare le specifiche e i prezzi dei prodotti che ti servono, firmare accordi di fornitura, contratti e sperare che il processo di evasione degli ordini fili liscio.

Ti sembra un incubo? Non temere, abbiamo per te una soluzione molto più semplice e comoda. Tutto ciò che devi fare è creare un account gratuito sul Yakkyofy, connettere i tuoi siti WooCommerce con la nostra Dashboard e potrai iniziare ad importare i prodotti che ti interessano con un solo click.