Milazzo, il VIDEO dell’incidente avvenuto a Ponente: la sicurezza stradale prima di tutto

Un brutto frontale quello avvenuto due giorni fa sul lungomare di Ponente, dove una Audi A3 bianca ha deciso di effettuare un sorpasso nel momento meno opportuno, ovvero in una strada a doppio senso. Il veicolo si è scontrato duramente con una Fiat 500 nera proveniente proprio dal lato opposto della carreggiata.

Abbiamo rimediato un VIDEO che documenta perfettamente la dinamica del sinistro, dove i due fratelli all’interno della Fiat 500 sono stati dichiarati illesi dopo la visita al pronto soccorso, mentre per il conducente dell’Audi la situazione è più complicata per via di un trauma toracico.

Abbiamo deciso di pubblicare queste immagini per ricordare quanto ogni giorno sia importante la sicurezza nelle strade, meglio aspettare qualche minuto in più e raggiungere la propria destinazione, senza creare problemi a noi stessi e agli altri. Buona visione.