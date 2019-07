Spagna: passo indietro di Iglesias, non farà parte del governo

Nessuna imposizione da parte di Podemos. Il Premier ad interim spagnolo, il socialista Pedro Sanchez, apre uno spiraglio per la formazione di un governo con il movimento populista, ma senza il fondatore Pablo Iglesias.

Il leader degli ex indignados si vede rifiutata anche la richiesta di scegliere i ministri.

“La Spagna ha bisogno di un governo di coalizione di sinistra che metta al centro del mandatola tutela dei diritti sociali – ha detto Iglesias in un messaggio video – Il Partito Socialista dice che l’unico ostacolo al raggiungimento di questo governo sono io. Ho riflettuto negli ultimi giorni e non sarò il capro espiatorio del Partito Socialista per la mancata formazione di un governo di coalizione”.