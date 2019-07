Allerta attentati, British Airways e Lufthansa sospendono i voli per il Cairo

Un nuovo, ma non specificato, allarme terrorismo spinge la British Airways a sospendere tutti i voli diretti al Cairo. La compagnia britannica ha precisato che saranno sospesi per una settimana.

La decisione ha colto di sorpresa i passeggeri di un volo in partenza, ma cancellato poco prima del decollo senza possibilità di riprenotarsi sino al 27 luglio.

Dopo qualche ora, anche Lufthansa ha annunciato la sospensione dei voli verso la capitale egiziana. La compagnia tedesca però parla di decisione “precauzionale”.

A far scattare l’allarme è stato il ministero degli esteri britannico che parla esplicitamente di “terroristi che molto probabilmente cercheranno di realizzare attacchi in Egitto. Anche se la maggior parte degli attacchi si verifica nel Nord Sinai, c’è il rischio di attentati in tutto il Paese”.

Londra sconsiglia tutti i voli anche da o per Sharm el Sheikh, la penisola del Sinai e il Mar Rosso.