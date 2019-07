Trasferire file di grandi dimensioni: come fare

Cominciamo col dire che si tratta di uno dei più popolari servizi per la condivisione di file troppo grandi per essere scambiati via email e nasce nel 2009 vivendo poi una continua crescita, che l’ha portato a contare oggi 85 milioni di utenti, dividendosi il mercato con un altro tool: Dropbox.

Usato da moltissime aziende per inviare semplicemente e in modo sicuro file di grandi dimensioni anche a più utenti contemporaneamente, We Transfer è il software più usato per fare file sharing. Vediamo allora We Transfer cos’è e come funziona.

Cominciamo col dire che si tratta di uno dei più popolari servizi per la condivisione di file troppo grandi per essere scambiati via email e nasce nel 2009 vivendo poi una continua crescita, che l’ha portato a contare oggi 85 milioni di utenti, dividendosi il mercato con un altro tool: Dropbox.

Come usare We Transfer per la condivisione dei file

Vediamo allora We Transfer come funziona: innanzitutto per usarlo non è necessario registrarsi, ma basta inserire nel box la mail del destinatario, la propria, il testo del messaggio e allegare il file da inviare. L’invio di file fino a 2 GB è gratuito, ma si possono inviare anche documenti di maggiori dimensioni pagando solo 12 euro al mese.

Interessante anche il modello di business di We Transfer che, come tutti i servizi gratuiti online, guadagna dalla pubblicità ma, anziché usare i soliti banner, è molto più simile a una rivista: sulla Homepage troverai una grande foto d’artista a tutto schermo, che linka al sito pubblicizzato e sono oltre 40 le persone che lavorano in We Transfer per fare pubblicità sempre più belle.

Per questo e altri motivi oggi We Transfer è uno dei servizi di file sharing più conosciuti e di maggiore successo, soprattutto tra le persone – in particolare i creativi – e le aziende che devono trasferire quotidianamente file molto pesanti.

Come funziona We Transfer: la guida rapida

Tutti noi prima o poi ci siamo trovati nella condizione di dover inviare file di grandi dimensioni senza sapere come fare e We Transfer è oggi la soluzione più adatta, anche per chi non è pratico di PC e tool informatici. Ideale soprattutto per inviare immagini e video che non devono perdere qualità, come accade nel caso della compressione in file .zip o inviando il materiale via email, We Transfer è oggi il servizio di file sharing gratuito più apprezzato e funziona sia via browser sia via app.

La versione italiana, ad esempio, permette di inviare file fino a 2GB e a 20 indirizzi email contemporaneamente, senza iscrizioni o pagamenti. Vediamo cosa serve e come funziona.

Per usare We Transfer è sufficiente avere gli indirizzi email del mittente e del destinatario e una connessione a Internet;

Per inviare il file è sufficiente andare alla Homepage e compilare solo 4 campi: aggiungi file, invia una email a, la tua email e messaggio, con questo ultimo campo che è opzionale;

A questo punto puoi inviare il file, cliccando semplicemente su Trasferisci.

Non è tutto: We Transfer permette di monitorare in tempo reale la velocità di trasferimento e, una volta completato, il destinatario potrà scaricare il file effettuando il download direttamente su We Transfer, che dopo 7 giorni eliminerà i file non scaricati dal sistema.

I vantaggi di We Transfer e la app

Sicuramente il principale vantaggio di We Transfer è il fatto che si evita il sovraffollamento della casella di posta elettronica. Pochi sanno, inoltre che si può usare anche We Transfer via app per Android e iOS, con un’interfaccia semplificata strutturata in tavole virtuali su cui inserire tutti i contenuti da condividere con gli altri utenti online.

Non si deve far altro che avviarla e cliccare sul tasto + per creare una nuova board, dare il nome alla tavola virtuale, aggiungere una descrizione e cliccare su Crea.

Successivamente basterà cliccare su Share e condividere il link fornito dalla app We Transfer, per permettere alle altre persone di scaricare i file condivisi. Ricordiamo che, invece, non è possibile ricevere file direttamente sull’app We Transfer.

Conclusioni

Come avrai capito, We Transfer funziona in modo davvero semplice e risolve il problema di ogni azienda: il sovraccarico della casella email, soprattutto quando si lavora in ambito creativo e quindi le immagini e i video scambiati sono veramente molti. Proprio alla sua semplicità è dovuto il successo di We Transfer, che ti invitiamo a scoprire e utilizzare da subito.