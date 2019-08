Consigli per vendere on-line le proprie creazioni artigianali

Pensi che la realizzazione di un Sito Web sia un argomento di interesse solo per imprenditori e uomini e che la donna non debba capire nulla di informatica, web design e Realizzazione siti ecommerce? In questo post vogliamo farti cambiare idea e mostrarti come anche tu potresti, prima di quanto pensi, trovarti a contattare un’agenzia di realizzazione siti web Roma. Per quale motivo?

Un esempio è il caso delle giovani donne, che non lavorano o approfittano della maternità, per confezionare e vendere online bigiotteria artigianale e Internet è lo strumento ideale per trasformare questo hobby in un’attività con interessanti ritorni economici. Vediamo come.

Vendere bigiotteria online con un sito web

Quando si parla di Siti Web vengono subito in mente le grandi aziende e i grandi nomi della moda e degli accessori, ma in realtà sono veramente tanti i progetti messi in piedi da donne come te che vogliono vendere piccoli oggetti artigianali realizzati a mano, come collane, orecchini ed altri bijioux. Tre sono i metodi più utilizzati, ma noi ti consigliamo la realizzazione di un sito web personale che, anche se composto da poche pagine, potrà regalarti nel tempo grandi soddisfazioni.

Ecco, quindi, i tre sistemi maggiormente utilizzati per vendere bigiotteria online:

Affidarti al portale e-commerce Etsy: si tratta di un sito web appositamente dedicato alla vendita di oggetti artigianali e tra i suoi visitatori ci sono già i tuoi potenziali clienti. Per questo è uno dei modi più utilizzati per vendere bigiotteria online, soprattutto dalle donne poco esperte di tecnologia e realizzazione siti web;

Realizzare il tuo ecommerce: la donna con maggiore spirito imprenditoriale potrebbe trovare un sito come Etsy limitante o avere il desiderio di dare “una casa solida” al suo progetto online. In questo caso consigliamo la realizzazione di un ecommerce proprietario, che racconti la storia di ogni articolo di bigiotteria realizzato a mano, le tecniche utilizzate e le caratteristiche, ma anche la tua personalità e i motivi per cui hai deciso di dedicarti anima e cuore a questa passione. La soluzione ideale è il plugin Woocommerce per WordPress oppure un CMS dedicato come PrestaShop o Magento;

Iniziare la tua avventura da un blog: creare un ecommerce proprietario ti offre un’opportunità in più, ovvero la possibilità di realizzare il tuo blog personale, pubblicando contenuti accattivanti per trasformare i lettori in clienti e descrivere come avviene la progettazione dei gioielli. Puoi anche aggiungere piccole guide pratiche per aiutare le appassionate come te a realizzare i loro primi orecchini artigianali, come vedi le idee per riempire le pagine bianche del tuo blog di bigiotteria online sono veramente tante.

Vendere online anche senza la Partita IVA

Quello che frena la maggior parte delle giovani donne è la necessità di aprire una Partita IVA per vendere online, ma poche sanno che se l’attività non supera i 5.000 euro annui viene considerata come lavoro occasionale e, quindi, può essere svolta con ritenuta d’acconto. Unici requisiti, ma ti invitiamo a rivolgerti a un bravo commercialista, sono che:

Il lavoro non deve essere organizzato, ovvero non devi avere in casa attrezzature per la grande produzione di bijoux;

Non ci devono essere collaboratori e devi essere tu la creatrice degli oggetti che vendi online.

Realizza oggi il tuo sogno di vendere bigiotteria online (e non solo!)

Ricorda, qualsiasi sia la soluzione che sceglierai alla base di tutto vi è la necessità di rivolgerti a un’agenzia di Realizzazione Siti Web Roma professionale e competente, che sappia trattare il tuo progetto personale con la stessa passione e interesse che dedica alle grandi aziende. Oggi, Internet e il commercio elettronico offrono ad ogni persona e ad ogni donna la possibilità di creare qualcosa di concreto a partire dai loro sogni e dalle loro aspirazioni più profonde.

Non importa se vuoi vendere bigiotteria online, fare corsi di cucina in diretta web o diventare una cantante famosa grazie a YouTube, sul web esistono oggi gli strumenti per raggiungere qualsiasi obiettivo e sono alla portata di tutte voi. Non amate la tecnologia e la sola idea di passare ore al computer vi spaventa? La soluzione migliore è farvi seguire da una web agency competente. Provare per credere!